The Witcher sur Netflix : Henry Cavill confie qu’un important changement marquera la saison 2 de la série !

Des millions de téléspectateurs ont été captivés par la série The Witcher. Le chasseur des monstres, Geralt de Riva joué par Henry Cavill compte beaucoup d’admirateurs dans ses rangs. Après une première saison à succès, la série est proche de faire son retour avec une saison 2. Cette dernière, d’après les propos de l’acteur principal, pourrait connaître de sérieux changements par rapport à la première. On vous en dit plus dans la suite.

The Witcher revient avec une saison 2 encore plus marquante ?

La première saison de la création originale dramatique a vu les passés de Geralt être explorés. Les téléspectateurs ont également pu mieux connaître Yennefer de Vengerberg joué par Anya Chalotra. À ceux-ci, il faut ajouter la princesse héritière Cirilla interprétée par Freya Allan. Toutes ces histoires mises ensemble ont permis l’obtention d’un seul tracé temporel.

Toutefois, un véritable changement sera opéré dans la saison 2 à laquelle on aura droit en décembre prochain. C’est en tout cas ce qu’on peut comprendre des récentes déclarations de la star Cavill. Dans un entretien accordé à un célèbre média américain, il a laissé fuiter de petits détails révélateurs. L’homme a révélé que les prochains épisodes de The Witcher comporteront des lignes temporelles différentes. C’était totalement le contraire qu’on avait vu dans la première partie de la série.

Selon l’acteur qui interprète Geralt, les téléspectateurs peuvent s’attendre à voir de nombreux cliffhangers dans un seul épisode. Une nouveauté qui va impacter cette prochaine sortie. Ce n’est pas tout, il faudra également être prêt à découvrir un nouveau chasseur de monstres. « Faire ressortir davantage ce Geralt intellectuel, philosophique et sage », avait ajouté Cahill.

À propos de la série The Witcher

The Witcher est tout d’abord une saga littéraire. Elle s’est ensuite portée sur la scène vidéoludique. Il faudra remercier le studio polonais CD Projekt qui s’est chargé de réussir l’adaptation avec l’emblématique The Witcher 3 : The Wild Hunt. Au fil des années, les aventures de Geralt de Riva se sont étendues sur la plateforme de streaming Netflix en décembre 2019.

Avec une première saison de huit épisodes, on peut dire que The Witcher a connu un véritable succès. C’est ce que confirment les chiffres rapportés par Netflix. En effet, la série aurait été suivie par près de 76 millions de ménages abonnés à la plateforme. À l’époque, cela représentait environ 46% du total.

Néanmoins, même si le triomphe est indiscutable, plusieurs téléspectateurs n’ont pas apprécié le style dans lequel les histoires ont été racontées. En effet, la saison 1 de The Witcher suit une chronologie uniforme. Ainsi, à plusieurs reprises, on retournait dans le passé pour faire réapparaitre le suspens en fin d’épisode. Heureusement, on peut être certain que cette manière de faire ne sera pas d’actualité dans The Witcher 2.

En attendant, les fans de la série devront faire preuve de patience. La deuxième partie de la série sortira le 17 décembre prochain. Elle se focalise sur le retour de l’acteur principal à Kaer Morhen, le château où siègent plusieurs Sorceleurs.