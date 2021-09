Bangkok Breaking déjà disponible sur Netflix : La plateforme de streaming sort une deuxième production originale thaïlandaise !

Bangkok Breaking est disponible dès aujourd’hui 23 septembre 2021 sur la plateforme de Netflix. Au programme de cette nouvelle production originale, un travailleur dévoué qui se retrouve au milieu d’un complot effroyable.

De quoi parle Bangkok Breaking ?

L’univers exploré dans cette série est bien sombre. Bangkok Breaking fait 6 épisodes, à travers lesquels le téléspectateur est amené à parcourir les rues de Bangkok en compagnie de Wanchai. Il s’agit d’un jeune homme qui arrive fraîchement dans la capitale, et il est employé dans un service de secouristes. Sa tâche consiste à faire un travail de nettoyage après les accidents de la route, et de ramasser les corps. Cependant, ce travail cache une réalité effarante, et bientôt, Wanchai avec l’aide d’une jeune journaliste Kat, tente de démêler la situation.

Interviewé sur son rôle dans la nouvelle série, l’acteur de 36 ans qui joue le rôle de Wanchai s’est exprimé. De son vrai nom Sukollawat Kanarot, la série montre une évolution dans le personnage de Wanchai, au fur et à mesure qu’il comprend ce qui se passe réellement autour de lui. Alors qu’au début il était un nouveau venu rempli d’espoir et heureux d’avoir trouvé un travail, la désillusion s’installe au fur et à mesure. Finalement, il est obligé de franchir ses propres barrières en termes de principes, afin d’avoir le fin mot de l’histoire. Il souhaite dénoncer les personnes responsables de cette affaire.

La Thaïlande à l’honneur sur Netflix !

Kongkiat Khomsiri est le réalisateur de cette série Netflix, et la production a été faite par Prabda Yoon. Bangkok Breaking est la 2e production originale thaïlandaise dans laquelle Netflix a investi. Dans une interview, le showrunner de la série, Prabda Yoon, a affirmé vouloir prouver que la Thaïlande a parfaitement sa place sur Netflix. L’homme a révélé être ravi de collaborer avec la plateforme de streaming. Ainsi, il ressent de l’impatience à l’idée de pouvoir dévoiler le talent et la créativité de ce pays sur une plateforme mondiale telle que Netflix. Le showrunner est également conscient de l’opportunité incroyable qui lui est offerte à travers ce projet, de travailler avec des talents Thaïlandais qualifiés et aussi expérimentés.

Pour le casting de Bangkok Breaking, on retrouve l’acteur Weir Sukollawat Kanarot dans le rôle de l’acteur principal Wanchai. Dans la peau de la journaliste Kat, il y aura Aom Sushar Manaying. C’est en elle que Wanchai pourra avoir confiance pour pouvoir mener à bien, la mission qu’il s’est donné lui-même. A eux deux, Wanchai et Kat représentent les 2 acteurs principaux de la série. Cependant, il y aura également des personnages secondaires qui viendront les seconder. Il s’agit entre autres de Sahajak Boonthanakit et de Bank Pawalit Mongkolpisit.

A partir de ce jeudi 23 septembre 2021, les 6 premiers épisodes de la série seront mis en ligne sur la plateforme de streaming Netflix, et ce, dans plus de 190 pays ! C’est parti pour la découverte.