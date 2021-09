Young Royals : Netflix a officiellement commandé la saison 2 de la série !

La série Young Royals sera reconduite pour une saison 2. La plateforme de streaming Netflix l’a commandée pour le plus grand plaisir de ses abonnés.

Elle est passée presque inaperçue depuis son apparition sur Netflix. Cependant, Young Royals intègre le rang des meilleures séries de cette année sur la plateforme de streaming. La bonne nouvelle pour les fans de Wilhelm et Simon, c’est qu’ils feront leur retour pour une seconde partie. Une annonce officiellement faite par le géant américain Netflix. Apprenez-en plus dans cet article.

Une série ado qui a marqué beaucoup de cœurs

Young Royals a été mis en ligne par Netflix le 1er juillet 2021. Elle relate l’histoire de Wilhelm, un prince appartenant à la famille royale suédoise. Ce dernier a dû intégrer une école privée (Hillerska) à la suite d’un scandale qui a fait la Une des journaux. Pas prêt de se plaindre, Wilhelm avait plutôt trouvé l’occasion de mieux se connaître loin des projecteurs et de la pression de sa famille.

Cependant, le jeune prince n’avait pas prévu tomber sous le charme de Simon, un des élèves de son école. Sans traîner dans le top 10 des programmes les plus vus sur la plateforme, Young Royals a quand même connu une belle réussite.

Une saison 2 sur Netflix

C’est maintenant confirmé, Young Royals sera reconduite pour une seconde saison. Le géant du streaming a en effet communiqué l’information le mercredi 22 septembre dernier via les réseaux sociaux. Dans une vidéo, on pouvait voir Wilhelm, Simon, August ainsi que Sara et Felice annoncer la suite de l’aventure. Pour l’heure, aucun détail n’a été communiqué par rapport au nombre d’épisodes que contiendra cette saison 2 de Young Royals.

La saison 1 s’était clôturée en laissant le champ libre à une suite. Une sextape avait fuité, et Wilhelm avait porté un démenti devant la presse, niant sa présence sur les clichés. Durant la dernière scène, les vacances débutent et on retrouve le jeune homme faire ses adieux à Simon.

Aussi, après que la saison 1 ait été mise en ligne, Rojda Sekersöz la créatrice affirmait qu’elle était prête à poursuivre la marche. « La saison 1 se termine sur une situation intéressante. On peut se demander ce qu’il se passe par la suite. Il y a bien de la place pour continuer l’histoire », a-t-elle rappelé à Moviezine.

Young Royals : un véritable succès !

Sur Netflix, il n’y a pas que la famille royale britannique qui peut se vanter d’une grande popularité. En effet, celle en suède a également son mot à dire en trouvant un large public. Le succès qu’a connu cette série originale Young Royals auprès des jeunes abonnés Netflix est immense.

Plusieurs parmi ces derniers n’ont pas manqué de lui attribuer de bonnes notes. Sur le site IMDB, c’est une note de 8.6/10 qu’elle a récolté avec un 4.5/10 sur Allociné. Ce n’est donc pas si surprenant d’apprendre le renouvellement de la série vue la popularité qu’elle a acquise sur la plateforme de streaming.

Pour cette nouvelle campagne, il est encore trop tôt pour aborder des intrigues. Toutefois, on en apprendra davantage dans les prochains jours.