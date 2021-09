Sex education (Netflix) : Une experte réponds aux questions des internautes !

La sexperte n’est autre que celle qui tient le compte Instagram @Orgasme_et_moi !

Peut-être que vous ne la connaissez pas, pourtant c’est un compte renommé dans le domaine de l’éducation sexuelle sur Instagram. Charline, qui tient le compte, poste régulièrement sur le réseau et a pour but d’informer et d’apprendre des choses que beaucoup ne savent pas. En effet, l’éducation scolaire et parfois parentale ne permet pas aux jeunes d’en apprendre assez sur tous les aspects de la sexualité. Avez vous déjà entendu parlé d’endométriose ? Du pegging ? Du plaisir prostatique ? Savez-vous dessiner un clitoris ? Malheureusement, ces sujets restent tabous et entraînent parfois une méconnaissance de soi-même et des autres.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Orgasme et Moi (@orgasme_et_moi)

Charline le dit elle-même « Il y a une grosse carence dans l’éducation à la sexualité en France. Cette éducation, elle est manquante depuis le début. Le premier cadre où elle pourrait se faire, qui est dans le cadre familial, on constate que les parents ont du mal à aborder le sujet, ont peur de faire des erreurs, ne savent pas quels mots utiliser. Les parents eux-mêmes n’ont pas reçu d’éducation à la sexualité ou alors elle était teintée de honte et de tabous. Alors comme on fait pour transmettre quand soit-même on a pas reçu d’éducation ?« .

Heureusement, la quantité d’informations s’élargit grâce aux réseaux sociaux et il est désormais beaucoup plus facile d’y avoir accès. Internet a tout de même des avantages. Du coup, il existe des comptes, comme @Orgasme_et_moi sur Instagram, qui alimentent la connaissance sur le sujet. Son rôle est en faite le même que la série Sex Education sur Netflix : éduquer les jeunes afin qu’ils soient le plus épanouis possible dans leur vie sexuelle, mais également afin qu’ils comprennent leurs propres corps.

@Orgasme_et_moi réponds aux questions des internautes

Netflix vient de poster un IGTV sur son compte Instagram où l’on voit justement Charline répondre à toutes les questions pertinentes des internautes sur le sexe et sur les relations de manière globale. Charline réponds de manière décomplexée et claire sur des questions du type « Peut-on aimer deux personnes en même temps ? » « Comment pratique-t-on la sodomie ?« , « C’est quoi la taille normale d’un pénis ?« .

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

Un interview que les internautes ont trouvé très interessants. En effet, ces derniers sont conquis par le discours de Charline : « Netflix c’est plus intrigant que les cours« , « Clairement une vidéo qui fait du bien ! La bonne humeur de Charline rends les réponses encore plus intéressantes« , peut-on lire en commentaire.

La saison 3 de Sex Education est disponible sur Netflix

Pour poursuivre ton apprentissage dans l’éducation sexuelle ou tout simplement pour retrouver une de tes séries préférées avec Otis, Maeve et tous les autres, la saison 3 est disponible depuis le 17 septembre sur la plateforme de streaming Netflix. Si tu ne connais pas encore la série, on ne peut que te la conseiller !