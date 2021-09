L’intrusion 2 : La plateforme de streaming Netflix a-t-elle déjà prévu la date de sortie du film ?

La fiction originale L’intrusion a été diffusée par la plateforme de streaming le mercredi 22 septembre. D’ailleurs, plusieurs se sont retrouvés plongés dans l’atmosphère angoissante du film. Ce qui est certain, c’est que la plupart des téléspectateurs qui ont pu le suivre sont bien déterminés à espérer une suite. On vous en dit davantage dans la suite.

Tour d’horizon sur la nouvelle sortie originale Netflix

Faites-vous partie de ceux qui pensent constamment que les rêves ne sont que d’une courte durée ? Si oui, vous vous êtes certainement dit que l’idylle de Meera et Henry ne ferait pas long feu. En effet, à la suite d’une période tumultueuse dans leur vie, les deux tourtereaux se sont donné une nouvelle chance. Cela les poussera à emménager dans une superbe maison que Henry l’architecte a pris le soin de bien dessiner. Toutefois, c’était trop magnifique pour être une réalité.

La virée amoureuse du jeune couple prendra très vite une autre tournure lorsqu’ils se rendront compte de l’intrusion d’une personne dans leur maison. Malheureusement, cette intrusion ne sera pas la dernière. À force de revivre ces situations assez troublantes, Meera finira par être victime d’un important traumatisme.

Après cet incident, la jeune femme se donnera les armes pour éclaircir l’infraction mystérieuse. Cependant, Meera est encore loin d’imaginer la grave histoire dans laquelle elle s’est plongée. Elle comprendra pas à pas que ces personnes qui se sont introduites chez elle étaient liées à des actes d’enlèvements de jeunes femmes. Aussi, des questions sur son mari commenceront à la tourmenter.

Après cette première partie, il est tout à fait normal de se demander si une seconde partie verra le jour.

Date de sortie de la bande-annonce de L’intrusion 2

Le film n’est pas encore complètement bouclé. Certes, Meera semble prendre un nouveau chemin après les chapitres cauchemardesques qu’elle a vécus. Cependant, la sortie de L’intrusion 2 est encore possible. Il faut juste souligner que les dernières paroles par rapport à la production d’un second volet du film viendront de la plateforme.

Pour le moment, le géant américain ne s’est pas prononcé. Il n’est donc pas possible d’avoir une bande-annonce du film pour l’heure.

L’intrusion 2 peut être disponible à partir de quand sur Netflix ?

Le film L’#Intrusion est dès maintenant disponible en streaming sur Netflix. « Un couple s’installe dans la maison de ses rêves et subit une intrusion fatale. La femme traumatisée enquête et réalise que le véritable danger est à venir. »#Netflix pic.twitter.com/CC9maWHmv9 — ALXOIX (@alxoix) September 22, 2021

Dans le cas d’un renouvellement du film, la sortie pourrait être programmée pour 2022. En effet, une patience d’un an devrait être observée avant que le film original Netflix ne puisse revenir avec sa seconde partie. Dans tous les cas, il faudra attendre que le géant du streaming s’exprime sur le sujet. Pour l’heure, aucune information officielle n’a été communiquée par l’entreprise au N rouge.

Au casting de L’intrusion, on retrouve l’acteur et réalisateur Logan Marshall-Green interprété par Henry. Il a d’ailleurs déjà été vu dans Madame Bovary et The Invitation. Dans le rôle de Meera, on retrouve Freida Pinto. Celle-ci était déjà apparue dans Les Immortels, Slumdog Millionnaire et aussi dans La Planète des singes : Les Origines. Pour les accompagner, Robert John Burke et le shérif chargé de l’enquête sont au rendez-vous.