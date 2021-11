Braqueurs disponible sur Netflix : La plateforme de streaming met enfin en ligne la série originale française !

Netflix répond toujours présent quand il s’agit d’emballer ses abonnés par des œuvres originales. La série française Braqueurs arrive et ça va être explosif.

Connaissez-vous le long-métrage Braqueurs ? Il s’agit d’une création de Julien Leclercq ayant fait son entrée dans les salles en 2016.

Ceux qui ont pu la suivre à l’époque vont certainement être les plus heureux aujourd’hui.

En effet, le réalisateur vient d’annoncer le retour de son chef-d’œuvre sur la plateforme de streaming Netflix. Toutefois, Braqueurs sera proposé sous forme d’une série. Découvrez-en plus dans la suite.

Braqueurs revient sous une autre forme avec un speech différent

Le speech du film Braqueurs sorti en 2016 ne sera pas identique à la nouvelle série qui sera proposée sur Netflix. Par ailleurs, si vous faites partie de ceux qui n’ont pas pu le suivre, vous n’allez pas être déçus. La série originale française Braqueurs s’adresse à tous ceux qui adorent les scènes d’action, les courses poursuites ou toutes formes de fictions d’adrénaline.

Julien Leclercq et Netflix, une collaboration qui ravit le réalisateur

Il ne s’agit pas de la première tentative du réalisateur sur la plateforme. À son compteur, Julien Leclercq a déjà été à la production de deux films pour le géant américain du streaming. Celui derrière La Sentinelle et La Terre et Le Sang apprécie sans doute les collaborations avec l’entreprise au grand N.

Dans une interview, Julien en a fait allusion. « Je me suis senti sur la même longueur d’onde avec Netflix en matière de références, de rythme, de casting, de lumières, de tout », avait-il déclaré. Aussi, un des points que le réalisateur aime énormément chez Netflix, c’est que cette dernière est dans l’immédiat. Un rythme qui convient apparemment au travail du réalisateur, qui se dit très bosseur.

Bien accompagné pour réussir l’adaptation du film Braqueurs

Pour proposer sa série, Julien n’est pas allé par quatre chemins. Ce dernier s’inspire de son film sorti en 2016 et se donne les moyens de l’adapter en série avec du beau monde. Dans ce contexte, le scénariste Hamid Hlioua le rejoint.

On retrouve alors Sami Bouajila qui renoue avec le grand-banditisme. Cette fois, l’homme se remet dans le rôle de braqueur pour libérer sa nièce kidnappée par un groupe très redouté et dangereux. Avec son équipe d’élite, Sami ne laissera pas les dealers s’en sortir sans subir sa colère. La bande-annonce de la série va certainement faire saliver plus d’un. Il y aura de l’explosivité durant chaque épisode de la saison 1 de Braqueurs.

À propos du casting de Braqueurs et de la date de sortie

Pour les principaux rôles, les abonnés de Netflix pourront compter sur Sami Bouajila. Il s’agit d’un acteur d’un grand charisme qu’on a pu voir dans Un Fils, Indigènes ainsi que Paradise Beach. Sami sera dans la peau de Yanis Zeri, le braqueur très déterminé. En 2016, il jouait déjà ce rôle dans le film original. À ses côtés, Tracy Gotoas, Samuel Jouy, et Nabiha Akkari répondent présents.

En ce qui concerne la date de sortie, apprêtez-vous à voir la série Braqueurs débarquer ce vendredi 24 septembre. On retrouvera six épisodes durant 45 minutes en moyenne dans la saison 1.