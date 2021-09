“Tiger King : Au royaume des fauves”: Netflix annonce la suite de la série documentaire loufoque pour bientôt… Oh yes !

Le malheur des uns fait le bonheur des autres, et ce n’est pas Netflix qui dira le contraire. Sa série documentaire «Tiger King : Au royaume des fauves» lancée au début du confinement a cartonné l’an dernier. Du coup, la plateforme annonce une 2e saison qui arrivera probablement en 2022.

Un succès favorisé par le Covid-19

«Tiger King: Au royaume des fauves» https://t.co/dav7F0GUEc — H24 News Canada FR (@h24news_ca_fr) September 24, 2021

Le timing était parfait pour la diffusion de la 1ère saison de Tiger King : Au royaume des fauves. En effet, la plateforme a eu le flair de le mettre en ligne pile au moment où la pandémie s’est déclarée. Cloîtrés chez eux, les plateformes de streaming dont Netflix ont permis à des millions de personnes de survivre à l’ennui. Tiger King diffusé à ce moment, a eu un énorme succès sur la plateforme. D’ailleurs, beaucoup associent la série documentaire au début du confinement.

Tiger King : Au royaume des fauves retrace l’histoire salace et extraordinaire de Joe Exotic. Il s’agit du magnat autodidacte d’un zoo de tigres, et on assiste à son ascension et à sa chute.

Encore plus de folie pour la 2e saison

Joe exotic détient un zoo où il règne comme bon lui semble. Personnage haut en couleur, l’histoire retrace ses aventures, entre ses amants et ses employés loufoques. En réalité, la série documentaire est inspirée de Joe Maldonado-Passage, surnommé le «Roi des tigres». Ce dernier est en ce moment même en détention pour tentative de meurtre. Pour cela il a été condamné pour 22 années de réclusion ferme.

Pour ce qui est de la série documentaire Netflix, on a suivi les mésaventures de Joe Exotic. Selon les chiffres, il y avait plus de 64 millions de foyers à travers le monde qui ont suivi Tiger King : Au royaume des fauves en mars 2020 lors de sa sortie. Le géant américain qui vient d’annoncer officiellement une 2e saison, promet plus de folies à ses abonnés. Dans la bande annonce qui a été dévoilée, on voit Joe qui appelle depuis sa prison. On voit aussi la personne qu’il a tenté de tuer. Carole Baskin, cette dernière s’est donnée pour mission de protéger les animaux.

Que retenir de la saison 1 ?

Bande-annonce de la série documentaire inédite Tiger King (Au royaume des fauves). https://t.co/0eHyBPu2RX pic.twitter.com/MHX6nULQLC — François & Pascal (@Leblogtvnews) March 11, 2020

Dans la 1ère saison de la série documentaire, on assiste à la très grande rivalité qui existe entre Joe et Carole Baskin. Pour cette dernière, Joe maltraite ses tigres depuis des années, alors elle cherche à faire fermer le zoo. Carole Baskin avait aussi quelques soucis, puisque des rumeurs affirment qu’elle avait fait manger son mari par les tigres. C’est au mois de mai qu’une opération a été effectuée pour saisir les 68 fauves félins du zoo.

Joe Exotic étant en prison, c’était son associé qui dirigeait avec son épouse. Il s’agit de Jeffrey Lowe et de Lauren. La saisie et une fouille des lieux a révélé que les tigres vivaient dans des conditions déplorables. Ils n’étaient pas nourris, soignés, ni même abrités convenablement. C’est ainsi que 3 grands tigres ont fini par mourir il y a environ un an.

Par ailleurs, on note que la série a été réalisée par Eric Goode et Rebecca Chaiklin. La saison 2 est espérée pour début 2022.