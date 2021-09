Emily in Paris : La plateforme de streaming Netflix dévoile les premiers clichés de la série très suivie !

On en sait désormais un peu plus sur la deuxième saison de la série très attendue Emily in Paris proposée par Netflix. En effet, le géant américain du streaming vient de dévoiler quelques images de sa prochaine sortie. Certes, aucune date n’est pour l’instant connue du grand public. Toutefois, des intrigues se laissent un peu voir dans les clichés diffusés. On vous en dit plus dans la suite.

À quoi s’attendre avec Emily in Paris dans cette saison 2 ?

Pour cette suite de la série Emily in Paris, on retrouvera Emily s’avancer avec encore du beau monde à ses côtés. Sylvie, Luc ainsi que Julien seront encore présents. Il faut également souligner que Mindy et Camille, les copines de l’actrice principale ne manqueront pas le rendez-vous.

Par ailleurs, Lucas Bravo qui interprète Gabriel, le petit ami cuisinier d’Emily aura du pain sur la planche. Le jeune homme sera obligé de batailler pour ne pas voir son histoire d’amour avec la jeune femme virer au cauchemar. En effet, un autre jeune homme, Alfie, s’apprête à faire son entrée dans la vie de sa dulcinée. Tout aussi agaçant que séduisant, cet expatrié va certainement donner un air croustillant à la petite histoire.

Emily in Paris est peut-être toujours à Paris, mais cela n’empêchera pas la production de visiter d’autres lieux. Il semble qu’une petite portion du tournage dans la ville de la Côte d’Azur a été réalisée. Au sein des clichés dévoilés par la plateforme de streaming, on peut voir Emily et ses copines de passage apparemment chez Sénéquier. Il s’agit d’un café mythique qu’on retrouve à la station balnéaire qui est loin d’être méconnu des écrans.

D’autres nouveaux détails sur la saison 2 seront bientôt accessibles ce samedi 25 septembre au cours de l’événement ‘’Tudum’’. La date de sortie de la série ainsi que la diffusion de sa première bande-annonce sortiront sous peu.

À propos de la saison 1 de Emily in Paris

Au cours de l’année 2020, la plateforme de streaming Netflix dévoilait la première saison de la série Emily in Paris. Elle relatait l’histoire d’Emily Cooper, une jeune Américaine à la tête d’une agence marketing à Chicago. Emily se retrouvera à Chicago dans le but d’occuper un nouveau poste à Paris.

La série a en effet reçu un accueil mitigé, car les avis n’étaient pas unanimes. Certains la trouvaient assez positive et rafraîchissante. À l’opposée, d’autres avis la trouvaient trop remplie de préjugés et caricaturale. Toutefois, Emily in Paris a surtout connu un succès incroyable aux États-Unis. La série a même été nominée aux Emmy Awards ainsi qu’aux Golden Globes.

La réaction du public français a plutôt été le contraire à cause de la façon dont les idées américaines concevaient la société française. Une vision très loin de la réalité qui prône des images dégradantes, voire exagérées.

Pour ce, la production de la série n’est pas restée insensible. Elle a d’ailleurs souligné avoir compris les réserves relevées par le public français. Des détails seront donc corrigés dans la seconde saison de la série.