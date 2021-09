Netflix : La plateforme de streaming collabore avec le créateur de Peaky Binders pour la sortie d’une nouvelle série !

L’information est tombée dans la nuit du 24 septembre dernier. En effet, Netflix travaillerait sur une adaptation de All the light we cannot see. L’entreprise américaine serait même en quête de l’actrice principale qui prendra le rôle de Marie-Laure LeBlanc. On vous en dit plus dans la suite.

All The Light We Cannot See — based on the Pulitzer Prize-winning bestselling novel — is being turned into a limited series by 21 Laps (producers of Stranger Things and Shadow & Bone).

A global casting search is being launched to find an actress to play Marie-Laure LeBlanc. pic.twitter.com/8A25xhrFTT

— Netflix (@netflix) September 22, 2021