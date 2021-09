Netflix : Un personnage emblématique de Lucifer décroche un nouveau rôle dans une série Netflix qui sortira prochainement !

Kevin Alejandro, la star bien connue de la série Lucifer sera bientôt revue dans une nouvelle sortie. En effet, l’homme a décroché un rôle au sein d’une série d’animation signée Netflix. Celui qui avait interprété le rôle du détective Dan Espinoza aux côtés de Tom Ellis n’est pas prêt de s’éloigner des écrans. Apprenez-en plus dans la suite.

Une nouvelle que l’acteur partage à cœur joie

Kevin Alejandro prêtera sa voix à un personnage d’une nouvelle série d’animation. Cette dernière s’inspire de League of Legends de Riot Games. C’est avec joie que l’acteur a annoncé la nouvelle à ses fans sur les réseaux sociaux. « Le mot est lâché ! Fier de faire partie de ce talentueux casting », a-t-il laissé entendre. Aussi, certains de ses confrères que l’homme a côtoyés dans la série Lucifer n’ont pas manqué de lui adresser des félicitations en commentaire.

Aux côtés d’Alejandro dans la nouvelle série, on retrouvera Hailee Steinfeld qu’on a pu voir dans Hawkeye. Jason Spisak de Intersect ainsi que JB Blanc du Grand Miracle marqueront également leur présence. Enfin, n’oublions pas de souligner Ella Purnell, Toks Olagundoye ainsi que Katie Leung et Harry Lloyd qui mettront aussi leur talent à l’œuvre. Alejandro sera dans le rôle de Jayce, pendant que Steinfield jouera Vi et Purnell sera Jinx.

À propos de Kevin Alejandro

Né en avril 1976 de Dora Alejandro Hernández et Tomas Hernandez, Kevin Alejandro est un acteur qui a figuré dans plusieurs œuvres très connues. En 2003, on le retrouve dans Preuve à l’appui où il interprétait Connor Marshall et avec Las Vegas dans la peau de Ray Duran.

L’année suivante, le jeune homme figure dans Charmed (Malvock), ainsi que dans 24 heures Chrono où il se fait passer pour un terroriste. Ce n’est pas tout, Kevin Alejandro marquera sa présence dans Alias en 2005 ainsi que dans FBI : Porté disparu en 2006.

De 2006 à 2009, l’homme sera vu dans NCIS, Shark, ainsi que dans Heroes et Knight Rider. Par ailleurs, la série Lucifer a été celle qui a le plus mis en avant le personnage. Kevin Alejandro y jouait le rôle de Dan, un détective d’homicide exerçant à Los Angeles au sein du département de Police. Il interagit avec Lucifer quand ce dernier décide d’aider le département de police à élucider des affaires.

Autres apparitions de l’acteur

Kevin Alejandro a aussi intégré la distribution de la série télévisée Ugly Betty ainsi que du film d’opéra Les Feux de l’amour. Dans la troisième saison de la série True Blood, l’homme joue le rôle de Jésus. Ce dernier est un infirmier qui prend soin de la mère de Lafayette et qui tombe sous le charme de celle-ci.

Dans la série Arrow, l’homme interprète le rôle de Sebastian Blood et a tenu le rôle de Tommy dans The Returned sur Netflix. Il s’agit d’une adaptation américaine de la série française Les Revenants (2015).