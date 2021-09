Maya Princesse Guerrière : Netflix a dévoilé la date de sortie de son prochain animé !

Les animés de la plateforme de streaming font le bonheur des plus jeunes. Quoi de mieux pour les occuper pendant le week-end et passer un bon moment familial. Après avoir dévoilé le trailer de Maya Princesse Guerrière, Netflix révèle la date de sortie, et c’est pour le 22 octobre 2021.

Le nouvel animé made in Netflix

Trailer de la série animée ‘Maya, Princesse Guerrière’ qui sortira cet automne sur Netflix. Une princesse guerrière tente de réaliser une ancienne prophétie pour sauver l’humanité des dieux vengeurs de l’enfer. pic.twitter.com/IWf2Oo4poZ — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) August 24, 2021

Maya Princesse Guerrière, a déjà été annoncée par la plateforme de streaming depuis un certain moment. Netflix avait même déjà dévoilé la bande annonce, pour donner un avant goût à ses utilisateurs. Maya Princesse Guerrière est une mini série originale produite par Netflix. On attendait la date de sortie, et on la connaît maintenant. Le géant américain l’a indiqué sur son compte twitter, et Maya Princesse Guerrière sera disponible ce 22 octobre 2021.

Ce nouvel animé qui arrive sur la plateforme, a été réalisé par Jorge R. Gutiérrez. Le réalisateur est déjà bien connu pour avoir réalisé La Légende de Manolo. Il collabore avec Netflix pour proposer une animation pleine de couleur. Il s’agira d’une mini-série, et pour cela, Jorge R. Gutiérrez s’est inspiré des mythologies de l’Amérique latine. Les Mayas, les Aztèques, les Incas, et même la culture caribéenne moderne, sont des traces que l’on retrouve dans Maya Princesse Guerrière. La série possède en tout 9 chapitres.

Pour le casting vocal, de célèbres et prestigieux acteurs ont accepté de prêter leur belle voix à cette œuvre. Il s’agit entre autres de Queen Latifah, Zoe Saldaña, Gael Garcia Bernal, Gabriel Iglesias, Danny Trejo, Allen Maldonado, Stephanie Beatriz, Diego Luna, ou encore Alfred Molina. Que de beaux noms pour Maya Princesse Guerrière…

Que faut-il attendre de Maya Princesse Guerrière ?

.@netflixFR vient de dévoiler le film d’animation « Maya and the Three » 2021 ! « Dans un monde mythique d’inspiration mésoaméricaine, une princesse guerrière se lance dans une quête pour recruter trois combattants légendaires pour aider à sauver le monde des hommes et des dieux » pic.twitter.com/6wSFm6Zo0g — Matteo – Chaîne du Geek (@MatteoSapin) January 12, 2021

Maya Princesse Guerrière est une série d’animation qui s’annonce touchante et drôle également. Dans cette histoire, on découvre une courageuse princesse guerrière prénommée Maya. Selon la tradition, la jeune fille devra être couronnée à son 15e anniversaire. Sauf que tout ne se passera pas comme prévu.

En effet, tout se complique lorsque les dieux du monde des morts s’en mêlent, et demandent la vie de Maya comme tribut au dieu de la guerre. Le passé de la famille de la jeune fille est trouble. Aussi, sa vie a été demandée pour pouvoir racheter ce passé. La situation semble sans issue, surtout qu’il y a une menace qui pèse sur le monde entier, si jamais la jeune fille refuse. Afin de sauver tout le monde, ainsi qu’elle-même de la colère des dieux, Maya la Princesse Guerrière entame une quête épique.

Pour s’en sortir, elle devra s’atteler à accomplir une ancienne prophétie. Cette dernière annonce que 3 puissants guerriers apparaîtront, et lui seront d’une grande aide pour combattre les dieux. Le sort de l’humanité est en jeu, et Maya la Princesse Guerrière, a peu de temps pour y arriver. L’attente ne sera plus très longue pour la diffusion de la mini-série d’animation. Alors rendez-vous le 22 octobre 2021 sur Netflix.