Blood & Water 2.0 disponible sur Netflix : Découvrez les premiers avis (sans spoiler) à propos de la saison 2 de la série sud-africaine !

Après une attente presque interminable, les abonnés de la plateforme de streaming Netflix ont enfin revu Puleng Khumalo. Déjà disponible, la deuxième saison de Blood & water est non seulement captivante, mais également incroyable. On vous laisse découvrir les premiers avis qui en découlent.

Une création originale qui revient avec une saison 2 explosive

Blood & Water, You, On my block.. j’vais être en échec scolaire dans les semaines qui vont suivre — 𝒩𝒶𝑜 (@naobad94) September 24, 2021

Avec ses six épisodes, vous allez être émerveillé. En effet, la deuxième saison de la série Blood & water n’a pas manqué de créer des sensations dans le rang de ses adorateurs. À cela, il faut ajouter le final qui a déclenché un grand choc chez le public, certainement surpris de la fin dramatique.

De ce qu’on peut déjà retenir de la plupart des avis, c’est que la série a frappé fort. Très adorée des abonnés, Blood & water saison 2 crée déjà l’impatience à propos de l’arrivée d’une saison 3 dans les prochains mois.

En général, pas besoin d’être un génie pour comprendre que les téléspectateurs ont validé cette nouvelle sortie qui est d’ailleurs recommandée par tous. Les lycées préférés des téléspectateurs donnent déjà l’envie d’être découverts au sein d’un troisième volet. Vous êtes encore dans l’hésitation de vous lancer dans les six nouveaux épisodes ? Si oui, sachez que ceux qui l’ont fait sont loin de le regretter.

Sur twitter, on retrouve plusieurs internautes témoignant de la réussite de Blood & water saison 2. D’autres sont impatients de retrouver la troisième saison de la série. « ‘’Donc on doit encore souffrir un an pour une saison 3 ???’’ ; ‘’la saison 2 de Blood & water c’est un 10/10’’ ; ça finit comme ça ???’’ », étaient les propos qui revenaient le plus souvent.

Que savoir à propos de Blood & water ?

Blood & Water Season 2 tomorrow!

Ça pète!!! 💃🏿 pic.twitter.com/CgCGJ7PJPJ — Ella 🇨🇮/🇬🇦 (@Mariel_A88) September 23, 2021

D’origine sud-africaine, la série Blood & water nous vient des talents de la réalisatrice et scénariste Nosipho Dumisa. Elle embarque les téléspectateurs dans le fameux Parkhurst Collège. Ce dernier est spécialement adressé aux élites ainsi qu’aux brillants étudiants. On pourra ainsi y suivre les aventures de Puleng Khumalo, une jeune adolescente de 16 ans.

Tout a commencé quand Puleng rencontre la championne de natation d’une école privée lors d’une fête. Elle se lance alors dans la quête de réponse pour découvrir s’il s’agit bien de sa sœur. En effet, la sœur de l’adolescente a été kidnappée dès sa naissance. Aussi, cela fait près de 17 ans que Puleng n’a aucune idée de qui elle peut être.

Dans la saison 2, Puleng et Fikile feront face aux conséquences de leur confrontation qui s’annonce explosive. Dans le même temps, de nombreux mystères et drames se poursuivent. Plusieurs nouvelles têtes feront leur entrée dans le prestigieux collège.

De nouveaux secrets seront également remis sur le tapis. Embarquez alors dans cette aventure fabuleuse qui émerveille plusieurs abonnés de la plateforme de streaming. Il y a fort à découvrir dans cette nouvelle sortie et une saison 3 pourrait bien être encore plus alléchante.