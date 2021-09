Emily in Paris : La série Netflix a enfin une date de sortie pour la saison 2… Le teaser vient d’être révélé avec une surprise pour les fans !

Ce fût un beau samedi pour les utilisateurs de Netflix, et plus encore pour les fans de la série Emily in Paris. En effet, ce 25 septembre 2021, la plateforme a non seulement dévoilé la date de sortie et le teaser de la série, mais pas que. Une belle petite surprise attendait les fans.

Une série qui séduit malgré les critiques

Retrouvez la saison 2 de Emily in Paris le 22 décembre sur Netflix ✨ pic.twitter.com/ttAM15lGKP — DISNEY FLIX FR (@disneyflixfr) September 26, 2021

C’est en automne 2020 que la série Emily in Paris est sortie sur Netflix. Au départ, il y a eu de nombreuses critiques de la part des français. La série se veut une comédie où une américaine débarque en France. Le quotidien parisien y est décrit et c’est le problème, car beaucoup jugent que la série est loin de la réalité. Quoiqu’il en soit, Emily in Paris créée par Darren Star, a fini par toucher les cœurs, au point que la plateforme de streaming a décidé de continuer l’aventure pour une 2e saison. Notons que c’est Darren Star qui a également créé la saga Sex and the city. Emily in Paris, est portée par l’actrice Lily Collins. Elle joue le rôle d’une jeune américaine qui vient à Paris pour des raisons professionnelles. Emily travaille dans la mode, et se retrouve plongée dans un quotidien complètement différent de ce à quoi elle est habituée.

Comme on le disait, la série a récolté plusieurs critiques acerbes, mais malgré cela, elle a quand même plu. Pour la 2e saison, la plateforme de streaming a laissé plein d’indices aux fans. Cela se dévoilait peu à peu, et il y a quelques mois par exemple, on a appris l’une des nouveautés, pour la prochaine saison. Ainsi, un dénommé Alfie fera son apparition dans la suite de la série. Ce nouveau personnage est aussi un américain, doté d’un caractère particulier. Le nouveau venu semble réfractaire à se fondre dans la masse. Il semble aussi être d’un tempérament plutôt sarcastique et cynique.

Autre nouveauté à venir dans Emily in Paris, il semblerait que le casting se soit enrichi d’un nouveau personnage français. Il s’agira de l’une des actrices de Demain nous appartient !

Emily de Paris à Saint Tropez…

Il n’y a pas que Paris dans la vie. Il y a Saint Tropez aussi ! Emily in Paris saison 2 : le 22 décembre. #TUDUM pic.twitter.com/1FGiWCsx2J — Netflix France (@NetflixFR) September 25, 2021

De nombreuses nouvelles et nouveautés ont été dévoilées ce samedi 25 septembre 2021, par Netflix. En effet, TUDUM, l’événement virtuel de la plateforme s’est déroulé comme prévu. A cette occasion, plusieurs bandes annonces et dates de sortie ont été divulguées, dont celles de la série Emily in Paris. Une surprise attendait les fans, puisque Emily se retrouvera cette fois à Saint-Tropez.

La belle américaine se retrouvera en compagnie de ses 2 amies Camille et Ashley, dans la plus célèbre station balnéaire de France. Des aventures rocambolesques les y attendent, et le teaser est une véritable mise en bouche. Quant à la date de sortie de cette 2e saison tant attendue, la patience devra être de mise. En effet, il faudra attendre jusqu’au 22 décembre 2021 pour cela… un vrai cadeau de Noël !