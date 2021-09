Enola Holmes : La plateforme de streaming Netflix assure que Tewkesbury sera bien présent dans le second film !

Les fans de la série Enola Holmes peuvent s’attendre à une nouvelle partie encore plus exceptionnelle. Netflix confirme le retour de Tewkesbury dans le second volet.

Actuellement, il n’y a pas plus heureux que les fans du film Enola Holmes. Cette joie est en effet animée par la superbe nouvelle qui vient de descendre. Netflix a récemment organisé son événement TUDUM. Au cours de ce dernier, la plateforme a assuré que Tewkesbury sera de la partie. Apprêtez-vous donc à revivre une seconde fois les aventures de la jeune Enola Holmes. On vous en dit plus dit plus dans la suite.

À propos de Enola Holmes

Le tournage du film « Enola Holmes 2 » débutera dans quelques jours.🔎 Millie Bobby Brown, Henry Cavill et Louis Partridge seront de retour.#TUDUM pic.twitter.com/7RdLeMpejp — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) September 25, 2021

Enola est la benjamine issue de la famille Holmes. Née en 1984, la jeune femme a vécu seule dans une campagne britannique aux côtés de sa mère Eudoria. Cette dernière l’éduque d’une façon peu orthodoxe sans prêter importance aux codes de la société de l’époque. À la suite de la disparition mystérieuse de Eudoria, la jeune femme se voit obligée de joindre ses frères Mycroft et Sherlock.

Enola misera alors sur le talent de ce dernier puisque célèbre détective, afin de pouvoir retrouver la trace de sa mère. Toutefois, les frères se rendront très vite compte que leur petite sœur est loin de refléter sagesse et politesse. Ils décideront alors de l’envoyer en pensionnat pour qu’elle puisse se tailler sur les normes de la société.

Furieuse, Enola parvient à se déguiser et à prendre la fuite en direction de Londres. Son Nouveau Monde lui permet de résoudre un mystère. Enola Holmes est en effet une adaptation littéraire de Les Enquêtes d’Enola Holmes qu’on doit à la romancière américaine Nancy Springer.

Enola Holmes 2, à quoi s’attendre ?

Enola Holmes 2 : Certaines rues du centre-ville de Hull (Yorkshire) ont été transformées en Londres victorien.

Le décor a été mis en place pour le tournage d’Enola Holmes 2 qui débutera début octobre.

Une affaire à suivre… pic.twitter.com/jqVmM1JCgd — Soc Sh Holmes France (@s_s_h_f) September 27, 2021

Enola Holmes est un film qui met en avant Millie Bobbie Brown. Cette talentueuse jeune femme qui interprète la sœur de l’emblématique Sherlock Holmes plonge de nombreux téléspectateurs aujourd’hui dans de merveilleuses aventures. Ce n’est donc pas étonnant qu’un long métrage avec un casting pareil puisse réaliser autant d’audiences incroyables.

Par ailleurs, Enola Holmes a figuré durant de nombreuses semaines dans le classement des dix contenus les plus populaires de Netflix. Sans surprise, les dirigeants du géant de streaming n’ont pas hésité à le renouveler pour un second volet.

La seconde partie de Enola Holmes sera certainement une adaptation du deuxième roman écrit par Nancy Springer. Ce dernier s’intitule « The Cast of the Left-Handed Lady ». Dans ce contexte, Netflix a diffusé une petite vidéo pour annoncer le retour de Tewkesbury… le chouchou tant estimé des fans.

Toutefois, le scénariste va devoir l’harmoniser avec le scénario. En effet, Tewkesbury ne devrait plus faire son apparition au sein de l’histoire. Aussi, les producteurs peuvent être obligés de faire usage de deux romans. Ce procédé pourra leur permettre de réaliser jusqu’à deux voire trois films.

Pour l’heure, aucune information officielle n’a encore été donnée quant à la date de sortie de Enola Holmes 2. Cependant, on pourrait s’attendre à le retrouver en ligne d’ici la fin de l’année 2022.