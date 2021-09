Stranger Things : Pour la 4e saison de la série, Netflix vient de révéler une nouvelle bande-annonce… ça promet du lourd !

Stranger Things fait partie des séries qui ont livré quelques réponses aux fans, à l’occasion de l’événement Tudum de Netflix. C’était ce samedi 25 septembre 2021, et à défaut d’avoir une date de sortie, on a au moins une nouvelle bande annonce.

Une 4e saison qui tarde à venir

Netflix dévoile un trailer glaçant pour la saison 4 de « Stranger Things » https://t.co/QpDyKFBpIY — 20 Minutes (@20Minutes) September 27, 2021

Stranger Things fait partie des séries les plus appréciées de la plateforme Netflix, c’est incontestable. Cette production de la célèbre plateforme de streaming, a rapidement conquis les amateurs de suspense et de surnaturel. En 3 saisons, Stranger Things est devenue très populaire, au point où Netflix a lancé la 4e saison. Sauf que comme de nombreuses œuvres dont la production a été lancée en 2020, Stranger Things 4 a souffert de la situation sanitaire mondiale. Le tournage a donc été arrêté, un mois après que ce soit lancé.

Avant cela, une première bande-annonce avait même été dévoilée aux fans, afin de les faire patienter le temps du tournage. Au vue de la situation, les choses se sont éternisées, et il faudra patienter encore un peu, pour avoir le fin mot de l’histoire. Il faut dire que le sort des personnages intrigue grandement les fans, qui attendent désespérément d’avoir de plus amples informations. C’est le cas par exemple de Jim Hopper, un rôle joué par David Harbour.

Il faut savoir que Stranger Things est une série dans laquelle l’histoire se développe autour d’une bande d’amis. Cela se passe dans les années 80, et parmi la bande, on reconnaît les acteurs comme Millie Bobby Brown. On découvre également David Harbour, Gaten Matarazzo, ou encore Finn Wolfhard et Noah Schnapp. Cette série fantastique a été créée par les frères Duffer. Les abonnés Netflix sont impatients d’avoir la suite dans la 4e saison, mais Netflix a prévu de quoi les faire patienter.

On en sait plus sur la 4e saison de Stranger Things

Un nouveau trailer énigmatique de « Stranger Things » dévoilé cette nuit par Netflix, mais la saison 4 ne sortira qu’en 2022 soit 3 ans après les derniers épisodes – Regardez https://t.co/cUX4tlteEt — Jean Marc Morandini (@morandiniblog) September 26, 2021

Il y a une année environ, que le tournage de Stranger Things 4 a pu se poursuivre. On est alors en droit de commencer par se poser des questions quant à la date de sortie de la série. A ce propos, l’évènement Tudum de Netflix a apporté quelques éléments de réponses. Déjà, rien n’est sûr, mais la sortie de la saison 4 se fera probablement courant 2022.

Cependant, en attendant ces nouveaux épisodes, la plateforme a donné un avant-goût à ses fans. Pour cela, de nouvelles images de la saison 4 ont été dévoilées dans une bande annonce. C’est ainsi qu’on voit apparaître une demeure lugubre, qui semble hantée. Baptisée Creel, la demeure abritera nos héros, pour des aventures pleines de frissons. Creel semble être un endroit où s’est joué beaucoup de drames surnaturels et terrifiants. Cette bande annonce en dit long sur les scénarios à venir. Cela ne fait que rendre les fans plus impatients de voir la série. Espérons que la date de sortie ne tarde plus trop.