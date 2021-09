Arcane : La bande-annonce et la date de sortie de la série d’animation ont été dévoilées par Netflix !

Le samedi 6 novembre 2021, de nouveaux épisodes de la série d’animation Arcane seront accessibles aux abonnés de la plateforme de streaming Netflix. C’est l’information qui a été communiquée par le géant américain au N en rouge lors de son événement TUDUM. Apprenez-en davantage dans la suite.

La série animée basée sur l’univers de League of Legends arrive bientôt !

Qui a feed la Jinx au bot ? Arcane, la série dans l’univers de League of Legends, le 6 novembre ! #TUDUM pic.twitter.com/53d4VIzr8T — Netflix France (@NetflixFR) September 25, 2021

Netflix vient de publier la nouvelle bande-annonce de la saison 1 d’Arcane. Il faudra attendre jusqu’au samedi 6 novembre afin de pouvoir savourer les nouveaux épisodes de cette sortie. En se fiant à cette première bande-annonce, on peut être certain que Arcane va plus loin que l’histoire d’origine de Jinx et Vi.

Certes, les sœurs sont toujours au milieu de l’intrigue. Néanmoins, il faut souligner que leur rivalité sera un atout pour le traitement du mal qui mine la ville de Piltover. Dans le teaser, Jayce, Caitlyn ainsi que Viktor prennent une place assez importante dans le récit.

Que conclure de cette bande-annonce ?

Des informations divulguées par le géant américain du streaming, on peut s’attendre à trois différents actes dans la série Arcane. Chacun de ces derniers renfermait trois épisodes. Le premier acte sera focalisé sur l’histoire des deux sœurs. Sa mise en ligne sera effective début novembre.

Les autres actes seront mis en ligne sur la plateforme de streaming les semaines qui succèderont la première sortie. Le sifflet de départ sera donné juste quelques heures à la suite de la finale du Mondial 2021 de League of Legends. Une journée qui s’annonce merveilleuse pour les fans de la licence.

Côté casting, on pourra compter sur plusieurs grands noms qui prêteront leurs voix à la saison 1 de la série animée. Parmi ceux-ci, on retrouve Hailee Steinfeld (Vi), JB Blanc (Vander) ainsi que Harry Lloyd (Viktor) et beaucoup d’autres.

A propos d’Arcane

Un équilibre précaire règne entre la riche cité de Piltover et celle des bas-fonds du district de Zaun. Il s’agit en effet de deux endroits connus mondialement comme des ‘’terres du progrès’’ et où logent les plus brillants esprits. La création du Hextech est en effet ce qui menace l’équilibre entre ces deux lieux.

Le Hextech est une technologie octroyant à n’importe qui la possibilité de contrôler l’énergie magique. Dans une atmosphère assez tendue, on verra deux sœurs au passé tumultueux, voir leurs valeurs et croyances respectives être remises en cause.

L’animation a été confiée à un studio français

Juste ultra hypée par Arcane, j’ai tellement hâte d’enfin pouvoir découvrir cette série ! Pour l’occasion, juste envie de vous partager mon cosplay de Jinx, entièrement fait main ! J’espère vraiment qu’on va en savoir plus sur son origin story 🥰 pic.twitter.com/D5n7TIZFfD — Sundae 🌸 (@LADYSUNDAE) September 26, 2021

Avec cette bande-annonce d’Arcane qui vient de sortir, on se rend compte que la série d’animation est plutôt prometteuse. Le public a également pu découvrir l’univers visuel de la production qui se cache derrière cette œuvre. L’animation a ainsi été laissée à un studio français, Fortiche, qui a mené une collaboration avec Riot Games.

Elle rend par la même occasion hommage au jeu du type arène qui avait marqué sa sortie en 2009. À en croire ce qui a été dévoilé, le résultat montre bien que le défi a été bien relevé.