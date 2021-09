Family Business : Netflix dévoile la bande-annonce de la dernière saison, disponible le 8 octobre !

Family Business connait un grand succès sur Netflix !

La série française Family Business est devenue populaire dès sa sortie sur Netflix. Premièrement parce qu’elle regroupe des acteurs prestigieux comme Gérard Darmon et Jonathan Cohen mais également par son scénario explosif. Pour une piqure de rappel ou à titre d’information, on suit les aventures de Joseph (Jonathan Cohen), 35 ans qui travaille dans la boucherie casher de son père, Gérard. Lorsqu’il apprend que le cannabis va être légalisé, il a pour idée de transformer la boucherie familiale en « boucherie ». Mais le business se complique avec les policiers, les soirées arrosées, les ennemis, etc. Dans la saison 3, les Hazan sont kidnappés par Penelope Cavillan et se retrouvent désormais aux mains du Cartel colombien dans un monastère isolé. Ils vont alors devoir trouver un plan pour se libérer de leur ravisseurs imprévisibles et se lancer dans la création folle d’une drogue baptisée la pastraweed.

Netflix dévoile la bande-annonce de la troisième et dernière saison de Family Business

Sur les nouvelles images que Netflix dévoile, on remarque que Family Business fait un clin d’oeil à La Casa de Papel. En effet, Jonathan Cohen avait expliqué que la série française allait faire référence à la série espagnole dans la saison 3. « Je vais un peu spoiler, mais ce n’est pas grave. Il est possible qu’on croise les fers avec La Casa de Papel. Netflix va m’en vouloir, mais il est possible que cela donne une série globale comme La Family Casa del Business… On travaille sur la formulation en interne, mais je ne peux pas en dire plus », avait raconté l’acteur pour 20 Minutes.

En commentaires, les internautes sont impatients de découvrir la dernière saison de Family Business. « ARGGG merci bien beaucoup« , « ça va être épique encore« , peut-on lire en commentaires. Mais beaucoup se plaignent également qu’il s’agisse de la saison finale. « Quoi quoi quoi ? Saison finale ?! Mais j’ai pas donné mon accord « , « Comment ça saison finale ?« , trouve-t-on également dans les commentaires de la bande annonce postée par Netflix. Une chose est sûre, la série créée par Igor Gotesman promet un final hilarant.