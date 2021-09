Octobre : Une nouvelle série originale nordique de Netflix… C’est pour très bientôt !

Il s’agit d’une fiction noire nordique, et les fans du genre sont déjà impatients de voir la série débarquer sur la plateforme de streaming. L’attente ne sera plus de longue durée puisque c’est cette semaine que l’on découvrira les 1ers épisodes de la série Octobre.

En savoir plus sur la nouvelle série nordique de Netflix

Octobre est une adaptation du roman de Søren Sveistrup. La série noire comportera 6 épisodes pour cette saison, et ils feront à chaque fois, environ 50 minutes. Cette création originale Netflix a été entièrement conçue pour faire plaisir aux fans du genre. Ils composent la majorité des abonnés de la plateforme de streaming.

Concernant cette série nordique noire, le téléspectateur est embarqué dans une enquête bien mystérieuse qui se déroule à Copenhague. En effet, 2 enquêteurs, une jeune femme talentueuse du nom de Naia Thulin et son équipier Mark Hess, doivent résoudre un mystère. Il s’avère qu’une jeune femme a été retrouvée sauvagement assassinée, et sur sa dépouille, on remarque qu’il manque l’une de ses mains. Sur la scène de crime, un indice est retrouvé, et bientôt, les enquêteurs comprennent que c’est la manière dont le meurtrier signe ses crimes.

Il s’agit d’un petit bonhomme qui a été réalisé à partir de marrons. L’objet se trouvait suspendu au-dessus de la victime, et finalement, il sera déterminant pour venir à bout de cette enquête. Il faut dire que la petite figurine dispose d’une preuve grâce à laquelle, les enquêteurs remonteront une piste en rapport avec un crime commis un an plus tôt. Il y aura du suspense dans cette série noire, ainsi que du frisson !

Casting et date de sortie de la série

J’avais beaucoup aimé le roman de Søren Sveistrup, qui se lisait effectivement comme on regarde une série. #Octobre débarque sur Netflix le 29 septembre. Si vous avez aimé #TheKilling, soyez au rendez-vous ! pic.twitter.com/olj203SS6E — Fabien Randanne (@fabrandanne) September 22, 2021

A l’origine, le roman de Søren Sveistrup s’intitule The Chestnut Man. L’auteur a confié être ravi du fait que son œuvre ait grandement intéressé Netflix. Il affirme aussi être persuadé, que la plateforme sera le bon endroit pour la série Octobre. Pour ceux qui ont déjà suivi la série Ragnarok et qui l’ont aimé, ils aimeront certainement cette nouvelle création originale Netflix. En effet, l’ambiance que l’on ressent dans ces 2 fictions se ressemble assez. De plus, aussi bien Ragnarok qu’Octobre, ont été produites par la même boîte de production, à savoir, SAM Productions.

Concernant le casting, c’est l’actrice Danica Curcic que l’on a déjà vu dans Equinox, qui interprète le rôle de la jeune détective Naia Thulin. Quant à son équipier Mark, c’est l’acteur danois Mikkel Boe Følsgaard qui s’y colle. Ce dernier a été révélé grâce à son rôle dans The Rain. D’autres acteurs seront également de la partie comme Iben Dorner, Lars Ranthe, ou encore Esben Dalgaard.

Pour ce qui est de la date de sortie de la série Octobre, c’est dans quelques heures à peine, à la veille du mois d’octobre. Ainsi, dès le 29 septembre 2021, les 6 épisodes débarqueront sur la plateforme de streaming, pour le plus grand plaisir des fans.