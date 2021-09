La chronique des Bridgerton : La première bande-annonce de la série a été dévoilée par la plateforme de streaming Netflix !

Au cours de l’année 2020, les abonnés de la plateforme Netflix ont pu découvrir une nouvelle série dramatico-historique. Il s’agit de La chronique des Bridgerton. En huit épisodes, les passionnés de séries se sont très vite attachés à l’histoire amoureuse née entre Daphné et Simon. Ces derniers étaient au centre de l’intrigue de la saison 1.

Le premier teaser d’une série qui connaît un succès flamboyant !

Aujourd’hui, les fans s’impatientent pour la sortie d’une seconde saison qui puisera son inspiration des best-sellers de Julia Quinn. En attendant la sortie officielle de la série, Netflix a dévoilé le premier teaser de la saison 2.

La saison 1 de la série dramatique La chronique des Bridgerton a connu un véritable succès sur la plateforme de streaming Netflix. Très attendue, la suite des aventures des Bridgerton va certainement ravir le cœur de plus d’un. Toutefois, le géant américain au grand N rouge a voulu donner plus envie à ses abonnés au cours de son événement spécial TUDUM. En effet, l’occasion a été belle pour présenter un premier aperçu de la saison 2 de La chronique des Bridgerton.

Avec la diffusion du nouveau teaser officiel, on peut déjà être certain que la série fera son retour l’année prochaine. Aussi, plusieurs ont compris qu’une nouvelle histoire d’amour semble se dessiner. Après celle de Daphné et Simon au cours de la première saison, le prochain chapitre sera fixé sur Anthony Bridgerton et Kate Sharma.

Bienvenue sur votre source dédiée à l’actrice Simone Ashley que vous avez sans doute vue dans « Sex Education » et que vous retrouverez bientôt dans « La chronique des Bridgerton » dans le rôle de Kate Sharma pic.twitter.com/0RtmnnERUB — Simone Ashley France (@SimoneAshleyFR) September 27, 2021

Les fans de la série sont déjà très impatients de découvrir cette nouvelle histoire mise en avant avec plusieurs acteurs. On retrouvera ainsi Jonathan Bailey (Anthony) et Simone Ashley (Kate Sharma). Soulignons que cette dernière est déjà apparue dans la série à succès Sex Education en interprétant le personnage d’Olivia. Il faudra également compter sur Luke Thompson, Nicola Coughlan, et d’autres noms importants pour soutenir cette belle œuvre.

René-Jean Page sera absent dans cette nouvelle saison !

Du nouveau chez #Netflix ! > La Chronique des Bridgerton | TUDUM : panel des acteurs VOSTFR | Netflix Francehttps://t.co/cH4K9mbruH pic.twitter.com/LXcrfbieQS — Film-a-voir.fr (@Film_A_Voir) September 27, 2021

Dans cette petite bande-annonce, Kate a bien l’air de tenir tête à Antony. Ce dernier se base sur des critères spécifiques dans le choix de son futur conjoint. La jeune femme a d’ailleurs précisé qu’elle a horreur des hommes qui voient les femmes comme des biens. Des propos qui ont donné le ton pour la suite.

Au cours de la première saison, les fans de la série ont été passionnés par l’acteur René-Jean Page. Celui-ci interprétait Simon Basset, le duc de Hastings et mari de Daphné Bridgerton. Par ailleurs, la mauvaise nouvelle est pour ceux qui espéraient encore le revoir dans la suite de la série. La star de la saison 1 a souhaité quitter l’événement pour se focaliser sur d’autres réalisations.

La chronique des Bridgerton a connu un succès fou avec sa saison 1. Conséquences ? Sachez qu’elle a déjà été signée pour les saisons 3 et 4… Les fans seront contents !