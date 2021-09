Nous étions des chansons : La nouvelle création originale de Netflix est une comédie romantique !

Netflix décide de faire plaisir aux plus romantiques parmi ses abonnés, avec sa nouvelle production, qui s’avère être une comédie romantique…

Dernièrement, la plateforme de streaming à sortie beaucoup de K-Drama, parmi ses productions originales. Cette fois, Netflix semble décider à faire le bonheur des amoureux avec une comédie romantique. Il n’y aura pas de longue attente, car dans quelques heures, la fiction Nous étions des chansons sera en ligne.

Que retenir du long métrage ?

NOUS ÉTIONS DES CHANSONS Bande Annonce VF (Netflix 2021) https://t.co/daIJElDYQZ via @YouTube — Mr.Poulpe (@poulpebulle) September 27, 2021

Etes-vous amoureux de l’amour ? Si comme de nombreuses personnes parmi les abonnés Netflix c’est votre cas, alors la plateforme va vous régaler. En effet, Nous étions des chansons est une nouvelle comédie romantique qui débarque dans quelques heures sur la plateforme de streaming. Il s’agira d’un long métrage qui a été réalisé par Juana Macías. C’est une adaptation du livre homonyme, qui a été écrit par Elísabet Benavent. Cette œuvre est parue en 2018, et pour le film qu’en a fait Netflix, il sera disponible sur la plateforme, à la fin de ce mois de septembre.

Le film Nous étions des chansons nous emmène dans le quotidien d’une jeune fille qui se prénomme Maca. Il s’agit d’une jeune assistante de mode qui a subi une séparation amoureuse douloureuse. Maca essaie de s’en sortir et d’aller de l’avant. Dans son entourage, elle peut compter sur ses 2 meilleures amies Jimena et Adriana, qui sont là pour lui remonter le moral et l’aider à aller mieux. Finalement, c’est quand elle commence vraiment par s’en remettre, que l’homme qui est à la base de sa peine de cœur réapparaît dans sa vie ! Dilemme pour la jeune fille, pour qui, l’amour est décidément bien compliqué.

Nous étions des chansons en tant que création originale de Netflix, a tout pour ravir les fans du genre. Il faut dire qu’on retrouve dans le long métrage, tous les ingrédients qui font qu’on aime bien les comédies amoureuses traditionnelles. D’après le réalisateur de Nous étions des chansons, il s’agit d’une comédie romantique amusante, et très actuelle. Il a aussi souligné le point de vue féminin de l’œuvre, entre autres.

Casting et date de sortie

NOUS ÉTIONS DES CHANSONS Bande Annonce Teaser VF (2021) – https://t.co/vcIl2z48ib pic.twitter.com/sYlTwXh9M1 — Allo Trends (@AlloTrends) September 27, 2021

Les acteurs qui composent le casting de Nous étions des chansons, sont loin d’être des novices. Dans le rôle du personnage principal du long métrage, Maca, il y a l’actrice espagnole María Valverde. Elle a déjà quelques œuvres cinématographiques à son actif comme Trois mètres au-dessus du ciel par exemple. Si vous avez regardé la série Un, Dos, Très, alors vous reconnaîtrez Álex González dans la peau de l’ex petit-ami Léo. Les 2 meilleures amies de Maca, Adriana et Jimena, seront jouées respectivement par Susana Abaitúa et Elísabet Casanovas.

Concernant la date de sortie, Nous étions des chansons sera disponible à partir de ce mercredi 29 septembre 2021 sur Netflix. L’œuvre originale était un bestseller qui est parvenu à attirer l’attention de la plateforme de streaming. Il est donc fort probable que les amoureux de l’amour y succombent à leur tour, pour vivre une belle histoire d’amour… Vive l’amour !