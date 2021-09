The Last Kingdom : Découvrez maintenant pourquoi la cinquième saison de la série sera la toute dernière !

La suite de The Last Kingdom a été annulée par la plateforme de streaming Netflix. Beaucoup, à raison, se demandent pourquoi une telle décision ! Découvrez tout ici.

L’annulation de la suite de The Last Kingdom implique donc que la saison 5 de la série sera la toute dernière. Le géant du streaming en juillet 2020 avait reconduit la série. Toutefois, il a annoncé par la suite que la saison 5 serait le dernier chapitre auquel on aurait droit. The last kingdom n’a pas encore été diffusé et en plus, la série a pourtant de la matière source à adapter. Voilà donc des détails assez incompréhensibles qui poussent plusieurs fans vers la curiosité. Apprenez-en plus dans la suite.

Quid The Last Kingdom ?

Se reposant sur les romans Les Chroniques Saxonnes de Bernard Cornwell, la série The Last Kingdom retrace le parcours du guerrier Uhtred de Bebbanburg. Ainsi, Alexander Dreymon prend le rôle du personnage central dans une histoire narrant la genèse de l’Angleterre. De 2015 à 2017, les deux premières saisons de la série sont passées sur la chaîne BBC Two. La saison 3 a par contre été diffusée de façon exclusive sur Netflix.

Chacune des saisons de The Last Kingdom se base sur des intrigues adaptées à partir de deux livres. Le volet 5 de la série s’est lui concentré sur les Guerriers de la tempête et le Porteur de flamme. On compte encore plusieurs livres de la franchise qui n’ont toujours pas encore été adaptés. La surprise est donc réelle sur l’annulation de la série annoncée par le géant du streaming. Plusieurs fans étaient pourtant dans l’espoir de voir la série proposer une adaptation de l’intégralité des entrées de la série de Cornwell.

Une annulation sans raison spécifique

C’est le 30 avril dernier que Netflix a fait l’annonce officielle de l’annulation de The last kingdom. La plateforme n’a fourni aucune explication. D’ailleurs, le service de streaming est réputé pour ne pas reconduire ses émissions populaires après deux voire trois saisons. Pour les abonnés de la plateforme qui ne sont pas fans de la série, il s’agit d’une décision loin d’être surprenante. Il faut ajouter que plusieurs productions ont aussi été annulées par la plateforme en 2021.

Cependant, pour ceux qui sont fans de The last kingdom, son annulation est une réelle surprise. D’abord, la série a cumulé une grande popularité et sa source dispose encore de 13 romans. La plateforme de streaming voulait certainement que les fans tournent la page. Aussi, il se pourrait que la logistique des prochaines productions n’ait pas eu de raisons financières pour Netflix.

Toutefois, même si The Last Kingdom a été annulé, cela n’implique pas que l’intégralité de l’intrigue du roman ne jouira pas d’une adaptation. Le final de la série pourrait engendrer une sortie au cinéma, ce qui pourra couvrir l’ensemble des trois derniers livres de Cornwell.

Une saison 5 qui prend tout en compte ?

En effet, la cinquième saison de The last kingdom peut suffire à embrasser l’intégralité du matériel source restant. Néanmoins, si ce procédé est suivi, le rythme structurel de la série connaîtra un sérieux bouleversement. Contrairement aux précédentes saisons, la saison 5 pourrait donner l’impression d’une précipitation.

Ce qui a l’air plus probable, c’est que la plateforme de streaming face comme d’accoutumée. Une évaluation des réactions critiques ainsi que des chiffres d’audience seraient donc attendues avant de s’engager dans une nouvelle production. Cette dernière peut être une minisérie ou un long métrage.