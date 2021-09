TUDUM : Tout savoir sur les plus grandes révélations séries de la plateforme de streaming Netflix qui arrivent !

À la suite de l’événement TUDUM 2021 de Netflix, une grosse vague de nouvelles bandes-annonces a submergé le public. Les fans de séries ont pu découvrir la plupart des projets les plus attendus au cours de l’hiver 2021. Ceux du printemps 2022 ont également été découverts par les cinéphiles. On vous en dit davantage dans la suite.

Netflix toujours au rendez-vous pour les plus grands moments du divertissement

La plateforme de streaming Netflix assure à chaque adorateur de films et séries un des meilleurs moments de divertissement accessible en ligne. Il s’agit du TUDUM qui a lieu chaque année. Cette fois, ce dernier a accueilli près de 145 acteurs et créateurs sur toute la planète. Au total, on dénombre plusieurs annonces et diffusions de plus d’une centaine de séries télévisées, de films et émissions particulières.

Le plus grand moment de l’événement était consacré aux séries télévisées. En tout, près de 70 séries individuelles ont pu se faire reconnaître durant les trois heures de diffusion. Certes, l’intégralité des séries n’a pas fait l’objet d’une bande-annonce. Toutefois, le nombre de nouveautés Netflix exclusives est loin d’être moindre. Voici quelques-unes qui ont laissé leurs empreintes au cours du TUDUM.

Stranger Things Saison 4

La nouvelle saison de la série sera focalisée sur la mystérieuse maison des Creel. La bande-annonce laisse apercevoir Will, Lucas, Dustin, Max ainsi que Steve. Ces derniers s’introduisent paisiblement dans leur maison. Par ailleurs, les choses vont très vite déraper. Rendez-vous en 2022 pour en savoir plus.

La Casa de Papel Saison 5 partie 2

Très populaire sur la plateforme, la série revient avec une deuxième partie de sa saison 5. La diffusion de la série est prévue normalement pour le 3 décembre prochain. Dans la bande-annonce dévoilée lors de l’événement, on retrouve les voleurs en plein désaccord. Il faudra se décider sur la réaction à avoir sans la présence du Professeur.

Ozark Saison 4

Cette quatrième saison de la série comportera 14 épisodes qui seront proposés sous deux blocs. La date de sortie officielle est toujours inconnue. On l’espère pour début 2022. La bande-annonce débute à la fin de la précédente saison. On pouvait voir Marty et sa femme Wendy essuyant le sang sur leur visage après avoir assisté à une exécution brutale.

Sex Education Saison 4

La série qui porte sur le passage à l’âge adulte de Otis et ses amis a connu un succès foudroyant. Peu de choses ont été dites sur ce projet dont la saison 3 a été diffusée en début de ce mois. À part le fait que la saison 4 est déjà en production, il n’y a pas eu grand-chose à dévoiler au public. Toutefois, on s’attend à une sortie en mi 2022 de cette dernière.

La Chronique des Bridgerton Saison 2

La série qui se repose sur les célèbres romans de Julia Quinn a vu la bande-annonce de sa saison 2 être dévoilée. La date de sortie de celle-ci n’a pour l’heure pas été publiée à cause du tournage toujours en cours. Néanmoins, il faudra s’attendre à l’accueillir durant le premier trimestre de l’année 2022.