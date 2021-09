Friendzone : La nouvelle comédie romantique à la française atterrit sur la plateforme de streaming Netflix !

Les amoureux seront certainement les plus heureux au cours de cette semaine. Tout récemment, c’était la comédie romantique espagnole Nous Étions Des chansons qui charmait les abonnés de la plateforme. Cette fois, direction la France pour découvrir la nouvelle fiction Friendzone qui débarque sur Netflix. On vous en dit plus dans la suite.

Une comédie romantique qui booste votre humeur

🎬Aujourd’hui, première diffusion dans 182 pays du film français « Friendzone » sur Netflix, dans lequel la Tourangelle Constance Arnoult tient un des rôles principaux ⬇ https://t.co/7EpuMjMhsr — NR Tours (@NR_Tours) September 29, 2021

La plateforme de streaming Netflix ne manque jamais d’idées pour ravir le cœur de ses abonnés. Aujourd’hui, elle a décidé avec beaucoup d’humour de plonger certains téléspectateurs dans la thématique de la nouvelle fiction Friendzone. En vrai, la thématique touche tout le monde. Cependant, certaines personnes ont plutôt l’air d’être plus atteintes que d’autres.

En effet, il existe un nom qui qualifie une zone dans laquelle personne ne souhaite demeurer et surtout pas un amoureux : la Friend Zone. Dans cette dernière, deux personnes sont amies, et ça ne va pas plus loin. Le mal est qu’il y a des gens qui se retrouvent très souvent dans ce contexte. Ces personnes peuvent se retrouver instantanément dans la friendzone au moment où elles rencontrent une nouvelle personne.

C’est d’ailleurs ce que vit Thibault qui malgré l’envie profonde de bâtir une relation amoureuse avec une fille se retrouve directement « friendzoné ». Toutefois, l’homme pourra compter sur le soutien de ses amies proches pour enfin sortir la tête de cette situation fracassante. Thibault fera la rencontre de Rose. Cette dernière est la personne parfaite pour que le jeune homme mette en pratique ses connaissances acquises. Le passage d’ami à petit ami est-il si simple ? Comment s’en sortira-t-il ? Voilà tant de questions qui seront élucidées dans la nouvelle comédie romantique que vous propose le géant du streaming.

À propos du casting et de la date de sortie de Friendzone

« Mon père se cachait les yeux ! » Mickaël Lumière révèle cette drôle d’anecdote sur le tournage de Friendzone (Netflix) face à ses parents https://t.co/xTKAG6g3pR pic.twitter.com/Y4B1wTpUCi — Ciné-Loisirs (@cineloisirs) September 29, 2021

Le casting de Friendzone est particulièrement bien garni. Ainsi, on y retrouve plusieurs jeunes acteurs ayant l’habitude du petit et du grand écran. Qu’il s’agisse de Manon Azem, de Fadily Camara ainsi que Constance Arnoult, soyez certain d’en avoir pour votre compte. Les moments de fou rire ne manqueront pas. Ces acteurs ont déjà marqué plusieurs sorties auparavant. Manon avait été aperçue dans Gangsterdam, Burn Out ainsi que Ils étaient dix. Fadily avait laissé ses empreintes dans Tout simplement noir et Les Méchants.

Mickaël Lumière sera celui qui interprètera le jeune Thibault. Ce dernier est l’acteur qui a montré tout son talent pour honorer la mémoire de Gregory Lemarchal dans Pourquoi Je Vis. On l’a également vu jouer dans La Vérité si je mens ! Les débuts.

Par rapport à la date de sortie de Friendzone sur Netflix, sachez que le film est déjà disponible depuis ce mercredi 29 septembre. Vous pouvez donc déjà découvrir les moyens qui seront employés par Thibault afin de sortir de la Friend Zone avec sa chère Rose.