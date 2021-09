Chesapeake Shores saison 5 épisode 8 bientôt disponible sur Netflix : Les fans de la série s’impatient… tic tac !

C’est la semaine à venir qu’un prochain épisode de Chesapeake Shores sort. La série dramatique qui est toujours en plein tournage se dévoile ainsi épisode par épisode à ses fans. Pour la suite des aventures, les abonnés pourront découvrir bientôt, l’épisode 8 de la saison 5.

En savoir plus sur Chesapeake Shores saison 5

Nous sommes en présence d’une série canadienne et américaine, avec Chesapeake Shores. On doit sa création à John Tinker, et la série est une adaptation des livres de Sherryl Woods. Ces derniers portent le même nom, et la diffusion de Chesapeake Shores a commencé il y a 5 ans environ, le 14 août 2016. La diffusion a d’abord été faite sur Hallmark Channel aux USA, puis quelques jours plus tard au cours du même mois, sur W Network au Canada. Quelques mois après, fin mars 2017, Chesapeake Shores a débarqué sur Netflix en France.

La série en est actuellement à sa 5e saison, qui a démarré sur la plateforme de streaming en France, un jour après sa sortie aux États-Unis. C’était à la mi-août 2021. Bien que des épisodes de la saison 5 soient disponibles, le tournage continue, et il n’y a qu’une dizaine d’épisodes qui sont prêts à être visualisés pour le moment. Les fans de la série ont déjà suivi jusqu’à l’épisode 7, et ils attendent maintenant la suite, qui ne devrait plus tarder.

Au fil des saisons, les fans se sont grandement attachés aux différents personnages. Parmi les plus récurrents dans la saison 5, il y a Meghan Ory dans la peau d’Abby O’Brien, et Barbara Niven dans celui de Megan O’Brien. Il y a également Laci J Mailey qui incarne Jess O’Brien, ou encore Emilie Ullerup qui représente Bree Elizabeth O’Brien.

A quand l’épisode 8 et à quoi s’attendre ?

La série est un drame romantique qui tourne autour d’Abby O’Brien. Il s’agit d’une femme d’affaires brillante et divorcée, qui quitte New York pour se rendre dans sa ville natale. C’est ainsi qu’elle débarque dans le Maryland à Chesapeake Shores, avec ces 2 filles, après des années d’absence. Abby y retrouve son 1er amour Trace Riley, sa grand-mère Nell qui est malade. Peu à peu, la famille se réunit et on en apprend plus sur la mère d’Abby.

L’épisode 8 tant attendu de Chesapeake Shores sera disponible sur la chaîne américaine Hallmark dans quelques jours. De ce fait, les abonnés Netflix peuvent espérer voir la suite dès le lundi 4 octobre 2021.

Par ailleurs, dans cette 5e saison qui vient de débuter, Kevin et Sarah cachent un secret, et Bree en apprend plus sur le passé de Luke. Quant à Evan et Abby, ils partent en voyage d’affaires. Cela amènera-t-il à un rapprochement entre les 2 protagonistes ? Beaucoup de fans du couple l’espèrent en tout cas.

L’épisode 8 qui arrive apportera certainement plus d’éclaircissements et de réponses pour la suite des évènements.