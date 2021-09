Ozark saison 4 bientôt sur Netflix : Le géant du streaming dévoile enfin la première bande-annonce de la série !

Les fans de drames criminels l’ont attendu pendant longtemps. Elle est enfin là la bonne nouvelle. La dernière saison de Ozark est déjà en cours de production. Pour confirmer cette information, Netflix a permis au public de savourer la première bande-annonce de la saison 4 de la série. On vous en dit plus dans la suite.

Ozark 4 bientôt sur vos écrans

Au cours de l’événement annuel TUDUM organisé par Netflix samedi dernier, les bandes-annonces de plusieurs séries ont été révélées au public. Parmi ces dernières, on retrouve la très célèbre Ozark. Les téléspectateurs ont pu ainsi découvrir un aperçu des prochains nouveaux épisodes de cette dernière.

La production de la saison 4 d’Ozark est donc en cours et va probablement se clôturer d’ici la fin du mois d’octobre. Toutefois, la date précise de sortie de cette toute dernière partie de la fiction n’a pas encore été annoncée. Néanmoins, les amoureux de la série peuvent déjà s’attendre à une diffusion sur deux volets renfermant chacun 7 épisodes.

Dans le casting de cette nouvelle sortie qui s’annonce avec Ozark, on retrouve plusieurs acteurs bien connus des grands et petits écrans. Il s’agit entre autres de Jason Bateman, Laura Linney, de Sofia Hublitz, et autres noms assez révélateurs d’une série originale.

Il est temps pour que tous les comptes soient soldés

Vous vous demandez certainement si Marty et Wendy Byrde s’avanceront encore plus dans les zones sombres du narcotrafic ? À en croire les images de la bande-annonce dévoilée par la plateforme de streaming, cela semble être bien le cas. Le teaser de la série laisse entrevoir de la violence et de la noirceur au plus haut degré.

La saison 3 a été marquée par des disparitions brutales et des trahisons à la chaîne. Cette saison 4 a bien l’air de s’inscrire dans le même registre que la précédente. Les amoureux de la série devront donc s’apprêter à du spectacle ainsi qu’à des violences sanglantes et obscures. La série est devenue culte depuis sa première diffusion au cours du mois de juillet 2017.

Le découpage en deux parties, une nouvelle mode ?

Comme on a pu le voir avec la série La casa de papel, Ozark sera également scindée en deux volets. Si les calculs sont bons, les 14 épisodes seront disponibles en 2022. Avec Jason Bateman comme acteur principal, les deux parties garantiront sans doute un final en apothéose. Dans les aperçus de la bande-annonce, on voit des narcotrafiquants en pleine fête en famille. Un moment joyeux arboré par du champagne et des fusils d’assaut pas loin.

Les images laisseront place brusquement à Marty et Wendy dans une douche. Couverts de sang et de morceaux de chair, on peut déjà comprendre la scène. En effet, cette dernière s’harmonise avec le final de la saison 3. Replongez dans les arcanes et trafic de drogue à tout va. Blanchiment d’argent à n’en point finir, voilà en résumé pourquoi il faudra prendre rendez-vous pour 2022 pour conclure Ozark.