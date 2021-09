The Witcher (Netflix) : La plateforme de streaming a déjà commandé la saison 3 de sa série !

Alors que les fans de la série The Witcher attendent la saison 2 qui devrait bientôt être diffusée, on apprend que la saison 3 a été déjà commandée par Netflix…

Bonne nouvelle pour les fans de la série Netflix The Witcher. La plateforme a confirmé qu’il y aura une saison 3 pour sa série. Par ailleurs, la diffusion de la 2e saison est prévue pour le mois de décembre de cette année. Alors il faudra patienter pour voir la 3e saison annoncée.

Une annonce suivie d’un teaser

C’est lors du TUDUM qui s’est déroulé le samedi 25 septembre 2021, que Netflix a annoncé à ses utilisateurs, que The Witcher aura une 3e saison. Cette information qui vient alors que la 2e saison n’est pas encore diffusée, démontre de l’intérêt porté à la série. Concernant la saison 2, elle est attendue pour le 17 décembre 2021. Notons qu’elle a été annoncée il y a environ 2 années.

Pour ce qui est du tournage de la saison 3, cela n’a pas encore commencé, mais la plateforme de streaming a déjà diffusé un teaser de quelques secondes à peine. L’essentiel de cette courte animation se résume en la vision de 3 médaillons. Celui de Geralt de Riv qui représente un loup, celui de Ciri (une hirondelle) et enfin, celui de Yennefer (une étoile d’obsidienne). Les 3 médaillons se sont fondus pour représenter à la fin le chiffre 3.

Les saisons précédentes peuvent aider à prévoir le nombre d’épisodes que peut avoir la 3e saison. Il faut dire que la saison une faisait 8 épisodes, et la 2e également. On peut donc supposer que la 3e saison aura également 8 épisodes, même s’il faudra une confirmation pour cela.

Peut-on prévoir le casting pour la saison 3 ?

Difficile à dire, car en une seule saison, tout peut changer. Puisque la saison 2 n’a pas encore été diffusée, le destin des personnages est donc inconnu, juste avant la 3e saison. Cependant, grâce au teaser, on peut quand même déduire que Geralt de Riv toujours représenté par Henry Cavill, sera de la partie. Il en sera de même pour Ciri jouée par Freya Allan, ainsi que Yennefer jouée par Anya Chalotra. Il est aussi fort probable que Jaskier (Joey Batey) soit là également, de même que Triss Merigold (Anna Shaffer).

Pour ce qui est de la production, c’est la showrunner Lauren Schmidt Hissrich qui s’est occupée de The Witcher pour les 2 premières saisons. Polyvalente, elle a écrit 2 épisodes parmi ceux diffusés dans la 1ère saison. En plus de cela, elle a été la productrice pour les 2 saisons de la série. Elle se chargera donc de la 3e saison également apparemment, puisqu’elle a participé à l’évènement TUDUM, et semblait particulièrement enthousiaste.

Lauren Schmidt Hissrich est déjà habituée à travailler avec Netflix. Ce fût le cas pour des séries de super-héros telles que Daredevil par exemple, ou encore The Defenders. Pour ce qui est du scénario, plusieurs scénaristes et réalisateurs se pencheront certainement sur l’histoire. On espère une 3e saison épatante !