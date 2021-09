Maid (Netflix) : La nouvelle mini-série bouleversante de la plateforme de streaming est pour très bientôt !

Portée par Margaret Qualley, la nouvelle mini-série Netflix intitulée Maid, risque de faire pleurer beaucoup de fans. Aussi, il faut souligner que la mini-série est inspirée d’une histoire vraie, celle de Stéphanie Land, qui en fait un livre.

La nouvelle production originale intense

#maid une mini série Netflix disponible le 1er octobre 😉 pic.twitter.com/7dpglEZCqr — Fans de Netflix (@Fans2Netflix) September 21, 2021

Encore un contenu original pour la plateforme de streaming Netflix, avec Maid. Par contre, il faudra s’accrocher sur le plan émotionnel, car l’histoire est particulièrement émouvante. Il faut savoir que pour le casting de la série, c’est l’actrice Andie MacDowell et sa fille dans la vraie vie, Margaret Qualley, qui ont été choisies. Pour ce qui est du synopsis, l’histoire raconte la vie d’une mère célibataire, qui a fui son compagnon. Celui-ci est un homme violent, alors, pour subvenir aux besoins de sa petite fille, la jeune femme accepte de devenir femme de ménage.

Cette série est émouvante, surtout qu’elle a été adaptée d’une histoire vraie. Maid raconte en réalité la vie de Stéphanie Land. Celle-ci est l’auteure du livre Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive. Un livre qui retrace son vécu en tant que mère célibataire, au passé difficile. La série se concentre donc autour du personnage principal qui se trouve être la mère de famille célibataire. Dès le 1er Octobre 2021, cette création originale Netflix sera disponible sur la plateforme de streaming Netflix.

Netflix dévoile une bande-annonce émouvante pour Maid

La bande annonce de MAID a confirmé que la série promet d’être particulièrement touchante. On y voit un aperçu du jeu d’actrice de la jeune femme de 26 ans, Margaret Qualley. Cette dernière a déjà plusieurs œuvres cinématographiques à son actif, dont The Leftovers par exemple. Quant à sa mère Andie MacDowell, c’est une grande actrice vu entre autres dans l’œuvre Un jour sans fin.

Comme on l’avait évoqué, MAID relate la vie d’une jeune mère célibataire qui, violentée par son compagnon, décide de s’enfuir au loin avec sa petite fille. La jeune mère prénommée Alex, n’a plus rien, mais doit survivre par n’importe quel moyen, pour subvenir aux besoins de son enfant. Victime d’abus et face à la pauvreté, elle s’efforce de ne pas perdre espoir. Alors que sa vie est déjà très compliquée, Alex doit encore s’occuper de sa mère qui est bipolaire. Cette dernière a été absente pendant une bonne partie de sa vie. Pour s’en sortir, la jeune mère fait tout son possible pour gagner de l’argent. Alors, elle devient femme de ménage et enchaîne de petits boulots, afin de pouvoir nourrir sa petite fille Maddy.

La création de la série Maid revient à la showrunner Molly Smith Metzier. Elle est connue pour avoir créé les séries à succès telles que Shameless, ou encore Orange Is the New Black. Maid sera donc sur la plateforme de streaming Netflix dès demain… préparez-vous à vivre des émotions fortes !