Baki Hanma saison 1 sur Netflix : Le grand retour de l’animé sur la plateforme de streaming qui va marquer les cœurs !

Longtemps espéré par les amoureux d’animes, Baki Hanma fera son retour sur la plateforme de streaming cette semaine. Cette fois, Baki revient avec plus de force. L’homme est bien déterminé à tenir tête à l’une des personnalités les plus puissantes sur terre, son père. Toutefois, avant de se mesurer à son paternel, le héros des téléspectateurs doit prendre part à un entraînement. On vous en dit plus dans la suite.

Baki Hanma sortira sous peu

Sans oublier Baki Hanma demain, 9h01 ! 💪👊🦶 pic.twitter.com/05XDZnElPV — Netflix France (@NetflixFR) September 29, 2021

À la suite du succès de ses trois premières saisons, Baki ne s’arrêtera pas de sitôt. En effet, le géant américain du streaming a souhaité faire durer les aventures en renouvelant son partenariat avec le studio d’animation TMS Entertainment. Le manga original publié de 1999 à 2005 a joui d’une adaptation au cours des premières saisons diffusées. Les fans seront donc heureux que le mangaka ait décidé de poursuivre son histoire. C’est ainsi que Baki Hanma est né.

La saison 1 sera une adaptation signée Netflix et mettra en avant le premier arc de Baki Hanma. Ce dernier est intitulé « La Forteresse d’Oliva ». Toutefois, les fans d’animes ne devraient pas s’attendre à voir la bataille finale dans l’immédiat. En effet, ce second manga embarque quatre arcs majeurs et donc va certainement s’étendre sur quatre saisons à travers Netflix.

En ce qui concerne l’heure de sortie, sachez que toutes les créations originales sont dévoilées à la même heure en France. Donc, à partir de 9h01 dès ce 30 septembre, vous pouvez déjà immerger dans l’intégralité des 12 épisodes en exclusivité sur Netflix.

À propos de la bande-annonce

Dans la bande-annonce dévoilée par la plateforme de streaming, on peut déjà comprendre que le héros va se faire emprisonner. Il s’agit en effet d’un emprisonnement volontaire avec des idées derrière la tête. Baki se retrouve alors dans un des endroits les plus horribles des États-Unis.

L’objectif du brave repose sur une amélioration de sa technique. Il souhaite également être à la hauteur de son père au moment propice. La première saison de Baki Hanma comporte 12 épisodes.

Des moments épiques et des coups spéciaux comme jamais

Indisponible jusqu’à nouvel ordre, ne pas déranger s’il vous plaît ⚠️ #bakihanma pic.twitter.com/4NjZWCCqpM — Geekonfire 🔥 🎮🕹️ (@TGeekonfire) September 30, 2021

Dans le synopsis, il est dit que Baki s’introduit au sein de la prison d’État d’Arizona. Il pourra approcher un prisonnier très redoutable Biscuit Oliva, surnommé « Mr Unchained ». Certes, Baki a voulu s’entraîner en se mesurant à Oliva. Toutefois, ce qu’il n’avait pas prévu, c’est le nombre de partenaires de combats impressionnants qu’il devra également affronter. Soulignons que ces derniers sont tout aussi terrifiants les uns que les autres. Cette saison prend une tournure inimaginable à cause de l’affrontement qui se dessine entre père et fils.

À la suite de nombreux combats intenses remportés face à des adversaires très puissants, Baki sera enfin prêt à affronter son père Yujiro Hanma surnommé « l’Ogre ».

Créé par Keisuke Itagaki et publié en français aux éditions Delcourt, Baki est un manga qui a connu un succès incroyable depuis longtemps. L’anime est apparu en 31 volumes et fait suite à Grappler Baki. Cette dernière est une série terminée avec près de 42 volumes. Elle s’accompagne de la préquelle de Hanma Baki Son of Ogre qui vient de se terminer au Japon.