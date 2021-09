On My Block aura peut-être aussi une petite soeur: Netflix annonce qu’un spin-off de la série est en préparation !

La série On My Block s’apprête à refaire surface, mais cette fois sous la forme d’un spin-off. Le géant américain du streaming fait des révélations à ce propos.

La dernière saison de la série On My Block est toute proche de faire son arrivée sur la plateforme de streaming Netflix. À ce propos, l’entreprise au logo rouge s’est livrée à des révélations exclusives. Selon cette dernière, une nouvelle série dérivée de l’univers de la création originale On My Block serait en cours de préparation. On vous en dit plus dans la suite.

On My Block 4 bientôt sur vos écrans et un spin-off s’annonce

Freeridge, un spin-off de On My Block, commandé directement par Netflix | Hypnoweb #Freeridge #OnMyBlock https://t.co/e296WTIgnG — Hypnoweb – La citadelle des séries TV ! (@hypnoweb) September 28, 2021

Dans peu de jours, la saison 4 de On My Block fera son apparition officielle sur la plateforme de streaming Netflix. En attendant cette sortie, le géant du streaming a confirmé que les fans de On My Block auront droit à d’autres aventures futures. Les adieux à Ruby, Monse, Jamal, César et Jasmine laisseront place donc à de nouveaux autres événements.

C’est sur le réseau social Twitter que l’information a été divulguée. Ainsi, la plateforme laissait entendre qu’elle n’allait pas abandonner les fans tout de suite. À en croire le message posté, la plateforme est très heureuse d’annoncer que les histoires connaîtront une suite dans Freeridge. Il s’agit d’un spin-off de On My Block.

Cependant, aucun autre détail n’a encore été donné pour l’heure sur l’intrigue. Le casting ainsi que la date de sortie n’ont pas encore été annoncés par Netflix. Un responsable de la comédie de la plateforme a toutefois teasé. « Nous sommes ravis de donner vie à un tout nouveau casting de personnages et d’histoires dans ce spin-off de On My Block », avait-il déclaré. La saison 4 et la dernière de On My Block sera disponible le 4 octobre prochain.

À propos de Freeridge

Netflix a annoncé ce lundi la préparation d’un spin-off de la série « On My Block ». Cette nouvelle série s’appellera « Freeridge ». pic.twitter.com/RjtwJruiXw — Infos Netflix Belgique (@InfoNetflixBe) September 27, 2021

Le spin-off de On My Block promet de vous plonger dans la ville fictive de Freeridge sous un autre angle. Ce sera maintenant l’heure de vivre la série comme un nouveau Core Four. À en croire la ligne de connexion officielle, les histoires se poursuivront avec un nouveau groupe d’amis. Ces derniers seront peut-être capables de déclencher une malédiction mortelle afin de faire débuter une aventure impossible à oublier.

On retrouvera Eddie Gonzalez et Jeremy Haft, les co-créateurs de On My Block faire équipe avec Jamie Uyeshiro. L’objectif c’est d’écrire en effet une nouvelle série. Freeridge sera une série féminine dans laquelle les créateurs continueront à investir sur des personnages authentiques. Ces derniers sont en réalité ceux qui représentent la diversité du public ciblé.

Il n’est pas surprenant de voir la plateforme de streaming se pencher vers une continuité et le développement de la franchise. Depuis l’arrivée de On My Block sur la plateforme en 2018, la série a pu charmer le cœur des amoureux de séries. Aussi, il faut noter qu’on y retrouve des scènes assez drôles et touchantes tout comme percutantes. La suite serait de savoir si son spin-off connaîtra également des éloges de la part des fans de la série originale.