Scaredy Cats (Netflix) : La plateforme vient de mettre en ligne une nouvelle série familiale d’halloween… ça mérite le détour !

Les plus jeunes aussi ont droit à leur série d’halloween sur Netflix… ainsi, la série Scaredy Cats vient enrichir la partie jeunesse de la plateforme…

En ce moment, Netflix est un régal pour les abonnés amateurs de frissons et de fictions d’horreur. Il faut dire que la plateforme de streaming n’a de cesse de sortir des productions originales dans ce sens. Série ou film, il y a pleinement de quoi se faire une soirée de films d’halloween réussie. Dans la même idée, Scaredy Cats vient d’arriver en ce 1er octobre 2021, pour que les plus jeunes aussi puissent en profiter.

Pour les enfants, c’est Chabracadabra !

Il existe bel et bien des films d’halloween pour enfant ! C’est le cas de Scaredy Cats, une série drôle et bien plus légère que les films d’horreur pour adultes. Si vos enfants veulent des sensations fortes comme les grandes personnes, c’est la série parfaite pour eux. Il s’agit d’une œuvre qui se déroule dans un univers fantastique. On suit les aventures de 3 petites filles qui ont un super pouvoir, celui de se transformer en chats. Scaredy Cats est une série parfaite pour passer un bon moment en famille.

Les enfants aiment la magie et les chats, qu’on y ajoute quelques sorcières, et cela donne Chabracadabra. Cette série qui vient d’atterrir sur la plateforme est une production originale de Netflix. Pour la suivre, plus besoin d’attendre, car c’est bien aujourd’hui qu’elle débarque sur la plateforme de streaming.

Des sorcières, des chats et de la magie…

Scaredy Cats: Season 1 is now on Netflix UK https://t.co/j8BmlYgRKm — VODzilla.co (@VODzillaMag) October 1, 2021

Pour résumer un peu la série Scaredy Cats, on fera la connaissance de 3 fillettes qui sont amies. Elles se prénomment Scout, Lily et Willa. Lorsque Willa a 12 ans, elle reçoit un collier qui va changer sa vie. En effet, celui-ci appartenait à sa mère qui était sorcière. Cependant, ce n’est pas un collier ordinaire. Il est magique en réalité, et est capable de donner des supers pouvoirs à la personne qui le possède.

Par ailleurs, le collier est convoité par Wanda et Wilma, 2 méchantes sorcières, qui cherchent à s’accaparer du collier. Leur but est d’obtenir le pouvoir ultime que possède l’accessoire. Pour se défendre et déjouer les pièges des 2 sorcières, les 3 petites filles devront vite apprendre à utiliser les pouvoirs du collier. Surprise, elles se rendent compte qu’elles peuvent se transformer en chats. Un atout précieux pour pouvoir résister aux sorcières.

Les fillettes sont jeunes, mais elles ont déjà de l’expérience. Au casting de cette production originale de Netflix, c’est la jeune actrice Sophia Reid-Gantzert qui joue le rôle de Willa. On l’a déjà vu dans Coup De Foudre & Chocolat entre autres. Dans la peau de Lucy, on retrouve Daphne Hoskins. Elle a déjà joué dans The Boy : La Malédiction de Brahms. Quant à Wanda, c’est Carolyn Clifford-Taylor qui endosse le rôle. Elle est déjà apparue dans L’Empire des Ombres.

Comme nous l’avons déjà évoqué plus haut, Chabracadabra est déjà disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Pensez donc à organiser des soirées Halloween en famille devant Scaredy Cats.