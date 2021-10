The Seven Deadly Sins : Cursed by Light : La suite de la série animée vient de débarquer sur Netflix… Quel bonheur !

Eh non ce n’est pas fini, et les fans en sont plus que ravis. Après la saison 5, l’anime The Seven Deadly Sins revient pour une autre saison sur la plateforme de streaming. Certes la guerre sainte est terminée, mais les Seven Deadly Sins ne peuvent pas encore se reposer sur leurs 2 oreilles.

La guerre est finie, mais pas les ennemis…

Le film « The Seven Deadly Sins : Cursed by Light » est désormais en ligne. pic.twitter.com/4OfvsnxxIa — Infos Netflix Belgique (@InfoNetflixBe) October 1, 2021

Au japon, c’est depuis le 2 juillet 2021, que la suite de la série, intitulée The Seven Deadly Sins : Cursed By Light, est sortie. Trois mois plus tard, c’est au tour des utilisateurs de Netflix d’en profiter, pour le bonheur des fans du genre. Il faut dire que beaucoup ont cru que la saison 5 était la dernière. Cependant, il y avait bel et bien une suite. A cette annonce, sont les fans de la série qui ont Binge-watché les saisons passées, afin de se remettre dans l’ambiance. Conséquence, la série The Seven Deadly Sins remonte dans le classement et devient l’une des séries les plus regardées sur Netflix.

Maintenant, The Seven Deadly Sins : Cursed By Light est attendue avec impatience, mais l’attente peut déjà prendre fin. Il faut dire que la saison 5 a laissé plusieurs questions, et les fans espèrent des réponses dans la suite. Déjà, on est toujours curieux de savoir comment cela se passe après une guerre. Comment les relations entre divers personnages ont évolué. Les fans voudraient bien en savoir plus sur les conséquences de la guerre sainte également.

Ainsi, The Seven Deadly Sins : Cursed By Light montrera l’après-guerre, mais pas seulement. En effet, de nouveaux ennemis vont faire surface, et Meliodas et ses alliés vont devoir reprendre du service pour en venir à bout. De même, pour être parfaitement au point et suivre The Seven Deadly Sins : Cursed By Light, il faudra déjà avoir suivi les épisodes précédents. Dans le cas contraire, vous pourriez vous sentir à la traîne.

Casting et date de sortie

Les 12 derniers épisodes de « The Seven Deadly Sins » sont désormais disponibles. pic.twitter.com/wfqqZUsVx8 — Infos Netflix Belgique (@InfoNetflixBe) September 23, 2021

The Seven Deadly Sins : Cursed By Light tout comme les autres saisons de la série, est une œuvre de Nakaba Suzuki. Concernant le casting, ce sont des acteurs originaux qui avaient prêté leur voix aux personnages, qui reviennent cette fois encore. Ainsi, Meliodas est interprété par Yuki Kaji, et Elizabeth par Sora Amamiya. Quant à Ban, c’est Tatsuhisa Suzuki qui lui prête sa voix, tandis que Aoi Yuki prête la sienne à Diane. King le roi des fées est interprété par Jun Fukuyama. La voix de Gowther revient à Yuhei Takagi.

Plus besoin d’attendre pour suivre la suite de la série, The Seven Deadly Sins : Cursed By Light. L’anime est disponible dès aujourd’hui 1er octobre 2021 sur la plateforme de streaming Netflix. Nouveaux ennemis, nouveaux alliés, nouvelle bataille. Comment se déroule cette fin pour les Seven Deadly Sins ?