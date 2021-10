The Guilty : Le film policier est disponible sur la plateforme de streaming Netflix !

C’est bientôt l’heure d’accueillir la fiction policière originale The Guilty sur Netflix. Un film riche en adrénaline qui va en emballer plus d’un.

Un homme en pleine conversation téléphonique. Voilà ce à quoi assisteront les téléspectateurs durant tout le long du film The Guilty. Cependant, la performance remarquable de Jake Gyllenhaal va à coup sûr tenir les téléspectateurs en haleine. On vous en dit plus dans la suite.

Un policier hors du commun

The Guilty est un film policier qui a tout l’air d’être un remake d’un film danois. Celui-ci est sorti au cours de l’année 2018. Le géant américain du streaming a bien l’air d’avoir posé une bonne pièce en s’accaparant les droits de la première adaptation danoise. On retrouve Antoine Fuqua à la réalisation ainsi qu’à la production du nouveau film. Ce dernier avait déjà marqué des films comme Training Day ou Equalizer. Côté scénario, il faudra remercier Nic Pizzolatto de True Detective.

The Guilty se focalise sur Joe Baylor, un policier qui s’est vu affecter de façon temporaire à un centre de gestion d’appels d’urgence. Le long-métrage dans son intégralité est axé sur lui. Il devra recevoir plusieurs appels de détresse en se mettant dans la peau d’un opérateur du 911.

À quoi s’attendre dans The Guilty ?

Les premières heures de service de l’opérateur du centre d’appels d’urgence seront marquées par des appels classiques. Tout basculera dès l’instant où une femme en pleine panique l’appelle. Celle-ci sous-entend avoir été kidnappée par un homme disposant d’une camionnette. C’est à cet instant que la pression commencera à grimper.

Par malchance, un incendie s’est déclaré, empêchant un hélicoptère de se déployer pour repérer la fameuse camionnette de couleur blanche. La pression continue à monter à petit feu, faisant passer les téléspectateurs par diverses émotions. On verra Joe sortir tout son génie depuis son bureau pour essayer de sauver la vie à cette femme.

À propos du tournage et du casting du film

Le film #TheGuilty avec Jake Gyllenhaal est disponible sur Netflix.📞 Relégué au centre d’appels d’urgence, un flic torturé tente de secourir une interlocutrice en danger lors d’une journée éprouvante où s’enchainent les révélations. pic.twitter.com/3diShuoS6e — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) October 1, 2021

La crise de la covid-19 a été un fait marquant dans le tournage de The Guilty. En effet, de nombreuses complications ont été enregistrées au cours de celui-ci. À en croire le réalisateur, il a même été déclaré cas contact. Ce dernier a dû se mettre en quarantaine dans une camionnette au cours d’une bonne partie du tournage. L’homme a donc utilisé tous les moyens possibles pour maintenir la communication avec le reste de son groupe. Toutefois, malgré les difficultés, le long-métrage a pu être réalisé sans que sa qualité soit impactée négativement.

À part Joe Baylor interprété par le talentueux Jake Gyllenhaal, on retrouve d’autres grands noms dans le casting du film. Ainsi, les acteurs comme Ethan Hawke, Christina Vidal ainsi que Riley Keough sont bien présents.

En ce qui concerne la date de sortie, sachez que The Guilty sera mis en ligne dès ce vendredi 1er octobre. Voilà donc une belle manière de débuter un nouveau mois qui s’annonce palpitant. Prenez donc rendez-vous pour assister à cette merveille que vous propose Netflix.