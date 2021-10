Sermons de minuit saison 1 sur Netflix : Allons à la découverte des premiers avis sur la série !

Après The Haunting of Hill House et The Haunting of Bly Manor, Mike Flanagan sort un troisième projet pour Netflix : Sermons de minuit à découvrir absolument.

Toujours dans l’originalité pour offrir le meilleur à ses abonnés, Netflix a récemment laissé ces derniers découvrir la série Sermons de minuit. Assez dense, elle sonde des sujets liés à l’existence, la mort, la foi, et même l’islamophobie. Néanmoins, tout ceci ne l’empêche pas d’être au cœur de l’attention de plusieurs abonnés de la plateforme de streaming. On vous en dit plus dans la suite.

À propos de Sermons de minuit

Sermons de minuit, demain, à 9h01. pic.twitter.com/lNK2EWPF3F — Netflix France (@NetflixFR) September 23, 2021

L’histoire relatée dans Sermons de minuit tourne autour de la communauté catholique habitant l’île de Crockett Island. Sur cette dernière, la vie est frappée par des changements majeurs suite à l’arrivée d’un prêtre énigmatique. Le père Paul puisque c’est de lui qu’il s’agit, ramènera plusieurs habitants à l’église grâce à son zèle et à sa rigueur. La foi de la majorité des habitants commence à subir une refonte intégrale à partir du moment où de vrais miracles apparaissent sur l’île.

Une série dont le rythme et l’écriture peuvent affecter

Pour ceux qui ont vu et adoré (à juste titre) la série d’horreur « The Hunting of », sachez que ce crackito de Mike Flanagan vient de sortir sa nouvelle série « Sermons de Minuit » pic.twitter.com/5Xh2iPAYnn — Terracid (@terracid) September 26, 2021

Mike Flanagan a confirmé son talent en grande partie sur Netflix. Avec cette nouvelle sortie, les abonnés ont de quoi rester sur leur faim. Tout d’abord, on y retrouve des épisodes verbeux qui se consacrent à définir les figures qui animent la communauté de Crockett Island.

Il faut également souligner que le scénario traite des enjeux émotionnels, auxquels s’ajoutent des sous-intrigues et des liens entre divers protagonistes. Il est alors aisé de se rendre compte d’une évidence. Mike Flanagan demeure un scénariste exceptionnel qui sait créer des personnages denses.

Sermons de minuit pourra néanmoins dérouter certains à cause de ses plages dialoguées. D’ailleurs, les premiers épisodes s’accentuent sur des éléments fantastiques. Ce point permet aux spectateurs de se retrouver dans un grand doute lié au sens que prend la série.

Les choses prendront par la suite une ampleur satisfaisante dès l’instant où tout se met en place. L’horreur explicite trouvera sa place. Cependant, tout a été fait de telle sorte à vous faire découvrir le moins d’éléments principaux possible. On pourra ainsi s’attendre à de nombreuses surprises et situations étonnantes à venir.

Tout a été bien pensé

J’en suis au quatrième épisode et je ne comprends pas que #SermonsDeMinuit (#MidnightMass, sur Netflix) ne fasse pas davantage causer par ici. Mike Flanagan m’impressionne une fois de plus. pic.twitter.com/HpoGmWCsPO — Fabien Randanne (@fabrandanne) September 25, 2021

Sermons de minuit parle en grande partie des dérives sectaires ainsi que de la religion lorsqu’elle est mal employée. D’après les premiers avis, la série sait comment dégainer des scènes imparables de tensions. Même si on y retrouve également des effusions de sang généreuses, sachez que rien n’est fait au hasard. D’ailleurs, cela représente une des grandes forces de Sermons de minuit.

Beaucoup ont pu remarquer que le scénario est maléfiquement bien pensé. En effet, l’intégralité du travail abattu sur les personnages lors de la première partie sera influencée par le versant horrifique. La magie prendra la place au cours de la seconde.

Autres choses à retenir

La série dans son 5e épisode a marqué les esprits à en croire les premiers avis. Pour cause, elle a engendré des bouleversements assez importants. Il ne serait pas abusé de dire qu’il s’agit du plus important qu’on ait pu voir cette année sur nos petits écrans. Le casting y a joué un rôle primordial. Zach Gilford, Kate Siegel ainsi que Rahul Kohli sont d’excellents acteurs à leur façon.

Toutefois, les concerts de louanges ont été adressés à l’insupportable et délicieuse Samantha Sloyan ainsi qu’à Hamish Linklater. Ce dernier précisément est parvenu à décrocher une performance hors-norme en mode prêtre qui divulgue la parole de Dieu.