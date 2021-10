Braqueurs saison 1 sur Netflix : À la découverte des premiers avis sans spoiler sur la nouvelle série sortie sur la plateforme !

Depuis quelques jours, la nouvelle série française Braqueurs réalise un parcours incroyable sur la plateforme de streaming Netflix. Pour l’heure, on peut déjà dire que la saison 1 de la série connaît un succès franc spécialement en France. En effet, la création originale a atteint la troisième place dans le rang des contenus les plus en vue. Validée à 100% par les abonnés, on vous fait découvrir les avis les plus poignants que la série a suscités.

Braqueurs, la série qui plait à tous

Parvenir à tenir en haleine les téléspectateurs du premier jusqu’au dernier épisode n’est pas un jeu. Cependant, les réalisateurs de Braqueurs y sont parvenus. D’ailleurs, la création originale captivante a été très appréciée par le public. Ceux qui ont adoré cette nouvelle série française se comptent en grand nombre. Aussi, plusieurs souhaitent déjà retrouver Sami Bouajila dans une probable saison 2 bientôt disponible.

Avec les six premiers épisodes, les abonnés ont été fascinés et leurs attentes comblées par la plateforme de streaming. L’attente d’une seconde saison n’est donc pas une surprise chez ceux qui ont pu la suivre. Sami Bouajila a particulièrement été très admiré dans son jeu d’acteur. Vous hésitez encore à suivre Braqueurs ? Il faudra juste faire un tour sur Twitter pour vous rendre compte de l’avis des internautes afin de vous décider.

« ‘’je crois que Braqueurs la série est un p*tain de coup de poing dans les molaires. Je suis une dingue de Sami Bouajila en plus’’ ; ‘’Donnez un grand rôle à Sami Bouajila et oscarisez-le. Quel flow’’ ; ‘’Waaah, mais l’épisode 6 de Braqueurs c’est une dinguerie’’ ; une série énorme portée par une prestation XXL de Sami Bouajila. Bravo Julien Leclercq et Hamid Hlioua !’’ », étaient les commentaires qui revenaient le plus souvent.

Une fructueuse collaboration avec la plateforme de streaming Netflix

À la suite de La Terre et le Sang puis Sentinelles, Julien Leclercq a enchaîné une collaboration exceptionnelle avec Netflix. Le scénariste et metteur en scène a adapté son film Braqueurs en une série qui, pour l’heure, rend le public unanime sur sa réussite. L’intrigue et le casting ont été reconduits. C’est ainsi que les téléspectateurs se sont retrouvés face à de gros échanges de douilles fumantes qui suivent un récit musculeux.

Il n’est pas hasardeux de voir que Sami Bouajila a été énormément admiré dans cette sortie. L’homme a réalisé une prestation XXL à en croire plus d’un. En effet, c’est à lui que revient la réussite de l’entreprise. Déjà, la versatilité de l’artiste a pu être découverte bien avant même la sortie de la série. L’acteur est très à l’aise dans les univers de fictions qui s’opposent radicalement. On le retrouve comme le moteur narratif de la série tout comme le point d’ancrage. C’est la boussole qui indique toujours la direction idéale.

Un autre aspect de réussite est lié à la gestion de l’action. Certes, elle n’a pas l’air particulièrement novatrice ou délirante. Toutefois, le rôle recherché est bien joué. Les spectateurs la découvrent par intervalles réguliers. On se rend compte du réalisme d’une production qui désire offrir du spectacle à son public.