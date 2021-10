Netflix : La plateforme de streaming serait en train de préparer la sortie de plusieurs spin-offs de la série Stranger Things !

Les fans de la série Stranger Things sont impatients de voir arriver la saison 4 de cette dernière. En effet, la probabilité est forte que leur vœu soit exaucé cette année. Pendant ce temps, la plateforme de streaming Netflix prend de l’avance et penserait même déjà à faire revenir la série. Toutefois, ce sera sous une forme différente. On vous en apprend plus dans la suite.

Des spin-offs de Stranger Things en préparation ?

Stranger Things est une série de science-fiction d’une très grande popularité sur la plateforme de streaming Netflix. Le succès de la série n’est plus à démontrer. Par ailleurs, même si elle pourrait se clôturer sous peu, Netflix a d’autres projets en vue s’inscrivant dans la même lignée.

En effet, au cours d’une conférence à Los Angeles, le PDG de la plateforme Ted Sarandos s’est confié sur le sujet. Ainsi, selon ce dernier, des spin-offs dérivés de l’univers Stranger Things seraient apparemment en préparation. Ils seront centrés en grande partie sur le personnage Eleven joué par Millie Bobby Brown.

D’autres sources l’ont confirmé

View this post on Instagram Une publication partagée par Stranger Things Netflix (@strangerthingstv)

Un célèbre média américain avait annoncé une information dans le même contexte. Ainsi, des discussions seraient en cours pour que Millie Bobby Brown puisse prendre la tête d’une série issue de Stranger Things. Cela serait le fruit d’un accord propre entre l’actrice et le géant américain du streaming.

La création originale Stranger Things a connu un succès incroyable depuis sa première diffusion en 2016. On peut être certain que toutes les imaginations qui découlent d’ un projet en cours seront merveilleuses.

Shawn Levy s’est exprimé sur le sujet

En août dernier, le producteur délégué et réalisateur de la série Stranger Things était en pleine promo de son film Free Guy. L’homme a profité de l’occasion pour livrer quelques mots au cours d’une interview. Le producteur avait ainsi révélé que la quatrième saison de la série ne serait pas la dernière. Aussi, il a expliqué que le grand final de la série très populaire sera attendu dans la saison 5.

Décidément très bavard, Shawn Levy avait laissé fuiter que d’autres projets sont en préparation et pourraient exploiter l’univers Stranger Things. « J’ai la fin en vue. Les frères ont la fin en vue. Il y a un plan que nous révélerons bientôt. Ça, je peux le dire. Personne n’invente la série au fur et à mesure, il y a bel et bien un terminus, si vous voulez. (…) Il y a moyen de développer encore ses personnages, sa mythologie », avait-il déclaré.

View this post on Instagram Une publication partagée par Stranger Things Netflix (@strangerthingstv)

Pour l’heure, on ne sait pas encore dans quel format les spin-offs de la série seront proposés concrètement. Il peut s’agir de films, tout comme de séries voire de dessins animés. Ce qui est certain, c’est que les possibilités sont assez énormes. Les producteurs ont de la matière à exploiter pour réaliser des programmes de qualité. Néanmoins, le plus judicieux serait d’attendre la suite des aventures d’Eleven et de ses amis.