Cobra Kai : Une bande annonce qui confirme la date de sortie de la saison 4 de la série sur Netflix !

Parmi les informations inédites révélées lors de l’évènement spécial TUDUM de Netflix, il y en avait qui concernait Cobra Kai. Le géant du streaming a profité de cette occasion pour révéler la date de sortie de la saison 4 de la série, ainsi qu’une nouvelle bande-annonce.

Que s’est-il passé jusque-là ?

Il n’y a plus de suspense, Cobra Kai saison 4, c’est pour le 31 décembre 2021. Dans une nouvelle bande-annonce officielle, on peut déjà remarquer que cela s’annonce captivant. Selon Josh Heald le showrunner de la série, il y aura un mélange de frisson, de rire, de larmes ainsi que de coups de poing.

Les éternels adversaires Larusso et Lawrence, accompagnés de leurs élèves respectifs, ont été les acteurs d’une bataille impitoyable. Il n’y a pas à dire, les fans d’arts martiaux se sont régalés au cours de ces 3 dernières saisons. Cependant, vers la fin, les 2 clans ont dû faire alliance, ce qui était nécessaire pour venir à bout de Kreese. Cette alliance fait hausser les sourcils des fans, car Johnny Lawrence et Daniel Larusso ont des modes de fonctionnement complètement opposés.

Concernant le nouvel ennemi Kreese, il est devenu le sensei de Robby, qui s’avère être le fils de Johnny Lawrence. Il faut souligner que celui-ci a une relation assez compliquée avec son père, ce qui n’arrange pas les choses.

Et pour le casting ?

Évidemment, il y aura Ralph Macchio alias Daniel Larusso, et William Zabka qui fait Johnny Lawrence. Il y aura également Xolo Maridueña qui interprète Miguel Diaz, ainsi que Mary Mouser dans le rôle de Samantha Larusso. Robby Keene est joué par Tanner Buchanan, et Eli Moskowitz est interprété par Jacob Bertrand. Notons que certains personnages vont devenir réguliers dans la série. C’est le cas des personnages joués par Peyton List et Vanessa Rubio par exemple. Cela signifie que Tory Nichols aura un rôle important à jouer, et on verra plus la mère de Miguel, qui attire tant Lawrence.

Cobra Kai 4 réserve aussi des surprises, et de nouveaux personnages. D’après la plateforme de streaming au logo rouge, il y aura de nouveaux élèves, et donc de nouveaux acteurs. On sait déjà que Dallas Dupree Young et Oona O’Brien vont rejoindre le casting de Cobra Kai 4. A la fin de la saison 3, on remarque la venue d’un nouveau personnage, Terry Silver interprété par Thomas Ian Griffith. Ce dernier aura certainement un rôle important à jouer dans cette 4e saison qui arrive.

Par ailleurs, c’est le 15 avril que le tournage de Cobra Kai 4 s’est terminé à Atlanta, aux USA. Une première bande-annonce avait été dévoilée par Netflix le 6 août 2021. On avait également appris qu’il y aurait de nouveaux épisodes en fin d’années. Cette fois c’est confirmé dans un nouveau teaser, Cobra Kai 4, c’est pour le 31 décembre 2021.