Arcane : En attendant que la League of Legends sorte sur Netflix, la plateforme a diffusé la bande annonce !

En plus de la bande annonce, il y a également la date de sortie d’Arcane, qui a été révélée par le géant américain du streaming, lors de TUDUM. La particularité de cette série animée, c’est qu’elle nous vient de l’univers vidéoludique de « League of Legends ».

League of Legends : Un jeu vidéo avec un succès mondial

Qui a feed la Jinx au bot ? Arcane, la série dans l’univers de League of Legends, le 6 novembre ! #TUDUM pic.twitter.com/53d4VIzr8T — Netflix France (@NetflixFR) September 25, 2021

Le jeu vidéo League of legends, est sorti en 2009, et il a été conçu par le studio Riot Games. Ce dernier est là depuis 2006, mais fait partie des plus grands dans l’industrie du jeu vidéo, un succès qu’il doit à sa seule et unique production : League of Legends. Notons que le jeu est rapidement devenu une référence dans le monde des jeux en ligne, de même qu’en matière d’e-sport. Puisque ce jeu est mondialement connu désormais, Riot Games a voulu explorer d’autres domaines, sortant ainsi des limites vidéoludiques. En conséquence, la série Arcane a été créée.

Ainsi, c’est donc sans surprise que la série se déroule dans l’univers de League of Legends. Le téléspectateur est donc entraîné dans le monde de Runeterra, où il y a 2 lieux. L’un est une cité où la richesse et le luxe prédominent. Ce lieu est appelé Piltover. Le second lieu est bien plus modeste, et est appelé Zuan. Les personnages principaux de cette série sont 2 sœurs appelées Jinx et Vi. Toutes 2 ont suivi des parcours divers. Cependant, elles ne le savent pas encore, mais Jinx et Vi auront un très grand rôle à jouer en ce qui concerne l’avenir de Runeterra. Cette série est une nouvelle adaptation vidéoludique, et on espère que ce sera bien réussi.

Une bande-annonce qui annonce les couleurs

#Arcane : la première série animée de Riot Games arrivera le 7 novembre à 3H sur #Netflix Découvrez sa bande annonce ici ⬇️https://t.co/wJhvkDTIct pic.twitter.com/bDMSAuhnSP — New Game Plus (@NGPlus_FR) September 27, 2021

C’est lors de l’événement spécial TUDUM que Netflix a dévoilé le trailer d’Arcane. De façon visuelle, on peut dire que l’animation est originale, avec des images semblant avoir été peintes à la main. Pour cette adaptation du jeu vidéo League of legends, l’animation du studio français Fortiche a voulu faire les choses en grand. Une bonne façon de rendre hommage au jeu duquel la série est basée.

Cependant, Fortiche n’en est pas à sa 1ère adaptation du jeu vidéo League of Legends. Cela s’est déjà produit, mais pas en série comme c’est le cas avec Netflix. En effet, il y a déjà eu un clip Popstars du groupe K-Pop KDA. Ce groupe est fictif, et il n’est composé que des 2 personnages principaux du jeu. Il est à noter que ce groupe a récolté à nos jours, environ 462 millions de vues. En 2018, lors de la coupe du monde de League of Legends, le clip Rise a été réalisé, et le succès était aussi au rendez-vous, avec 280 millions de vues.

Avec la bande annonce d’Arcane, il se pourrait bien que le succès soit également au rendez-vous. Pour le savoir, il faudra attendre le 6 novembre 2021.