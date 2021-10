Regé-Jean Page (Les Chroniques des Bridgerton) : L’acteur joue un rôle principal dans un nouveau film produit par Netflix !

Regé-Jean Page est un acteur bien connu dans le monde du cinéma. Avant même la série Bridgerton, l’acteur avait déjà signé sa présence dans moult films mis en avant par la plateforme de streaming. Cette fois, on apprend que l’homme fera équipe avec Noah Hawley, le créateur de Fargo. On vous en dit plus dans la suite.

Un nouveau long-métrage en cours

Regé-Jean Page jouera le rôle principal d’un nouveau film de braquage pour Netflix produit par les frères Russo.💸 (via @THR) pic.twitter.com/tTDPa4VW3Q — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) September 30, 2021

L’acteur britannique n’a pas fini de connaître du succès dans sa carrière. S’il vient de décrocher un nouveau premier rôle, il ne faut pas oublier que l’homme avait déjà séduit le grand public l’année dernière. Regé-Jean Page est en effet devenu la coqueluche d’Hollywood depuis Bridgerton, une série qui a ému plus d’un. Notons que ce dernier a décroché le rôle principal dans un film issu du célèbre jeu Donjons et Dragons. Il s’est également illustré comme tête d’affiche du Reboot de The Saint en incarnant Simon Templar, l’homme mystérieux. Néanmoins, on ne le verra pas au casting du second volet de Bridgerton.

La nouvelle sortie sur laquelle on verra s’illustrer Regé-Jean Page et Noah Hawley est un film axé sur des braqueurs. Pour l’heure, aucun titre n’a été divulgué. Toutefois, on est certain que la production sera réalisée par Netflix ainsi que la société de production AGBO. Cette dernière appartient aux frères Russo et c’est sur Twitter que le géant du streaming a partagé la nouvelle.

Selon un média américain, le film serait une création originale de Hawley. Cependant, les informations sur son intrigue demeurent bien gardées jusque-là. Hawley sera non seulement à la réalisation et à l’écriture, mais aussi à la production du nouveau long-métrage. Aussi, on verra Regé-Jean Page en tant que producteur exécutif aux côtés de Angela Russo-Otstot.

La date de sortie du futur film n’a pas encore été officialisée et les détails sur le casting n’ont toujours pas été annoncés.

À propos de l’ascension de Regé-Jean Page

Né en 1990 au sein de la capitale du Zimbabwe, René-Jean Page vient d’une mère zimbabwéenne et d’un père anglais. Le jeune homme posera ses valises sur Londres à 14 ans pour se lancer dans ses études. Ces dernières seront orientées vers la comédie, lui permettant d’acquérir de l’expérience. On le retrouvera donc sur les planches de l’Université des Arts de Londres d’où il sortira diplômé en 2013. Plus jeune, René-Jean Page a pris part à des courts-métrages. Cependant, il faut souligner que c’est à ses 25 ans qu’il parviendra à décrocher son premier gros contrat. Le jeune homme marquera ainsi sa présence dans Waterloo Road, un feuilleton dramatique.

Embarquant huit épisodes, René-Jean Page y joue le rôle d’un jeune professeur homosexuel affecté dans un lycée regorgeant de problèmes. Au cours de cette même année, il fait son apparition au cinéma dans un film américano-britannique Survivor. Certes, le rôle qu’il y joue est mineur. Par contre, cela a été l’occasion pour le comédien de collaborer avec des acteurs très célèbres à l’instar de Milla Jovovich et Pierce Brosnan. Cette expérience lancera sa carrière d’une manière plus poignante, où il sera obligé de s’installer à Los Angeles. L’occasion est donc trouvée pour tenter son étoile aux États-Unis. De nombreuses apparitions suivront dans des mini-séries, des longs-métrages de science-fiction et bien d’autres.