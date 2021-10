Maid saison 1 sur Netflix : Allons à la découverte des premiers avis des téléspectateurs de la nouvelle série inspirée d’une histoire vraie !

Maid est une série qui puise son essence d’une histoire réelle. La première saison de la série rencontre actuellement un grand succès sur la plateforme de streaming Netflix. Mis en ligne depuis quelques jours, Maid a beaucoup charmé le cœur des téléspectateurs. On vous en dit davantage sur cette série qui aborde des thèmes sensibles.

Une première saison qui fait fort

Série à regarder absolument sur @NetflixFR pour mieux comprendre ce qu’il se passe dans le monde entier 🌎🌏🌍 @stepville l’écrivaine, a lire son livre également #maid #MAIDNetflix #maid https://t.co/PxvDnYlKbi — Eve (@Eve777Eve) October 4, 2021

La saison 1 de Maid semble bien être une réussite. Les abonnés ont d’abord été nombreux à admirer les talents d’acteurs de Margaret et Nick Robinson. L’émotion transmise au public à travers Maid lui permet d’être recommandée énormément par les uns et les autres.

Ainsi, il n’est pas du tout surprenant de remarquer que plusieurs téléspectateurs sont déjà dans l’espoir d’une seconde saison de Maid. Un projet qui va certainement ravir les fans du géant du streaming. Les critiques pour l’instant ne font qu’aller en faveur de la série. Sur les réseaux sociaux, plusieurs internautes n’ont pas caché leurs ressentis.

« ‘’Je n’arrive pas à décrocher de Maid, une série sur un sujet très important, portée par des acteurs talentueux’’ ; ‘’Cette série me fout les larmes aux yeux et les frissons. Une série à ne pas manquer !’’ ; ‘’La série Maid sur Netflix c’est un chef-d’œuvre, préparez les mouchoirs j’ai regardé 10 épisodes d’un coup’’ », pouvait-on lire à propos de Maid. Une chose est sûre, c’est que tout le monde l’a adorée.

À propos de la série Maid

La nouvelle série Maid qui réalise un carton actuellement sur la plateforme de streaming relate l’histoire d’une jeune femme. Cette dernière se retrouve sans abris en quittant une relation abusive. Interprétée par Margaret Qualley, la jeune Alex se voit donc obligée de subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille. Le défi, c’est de satisfaire ses attentes, tout en évitant l’inactivité. Ne pouvant compter sur sa famille, la jeune femme est au bout du désespoir.

La série met en avant également les maisons de luxes au sein desquelles la jeune femme doit travailler en tant que femme de ménage. Maid illustre les difficultés d’une personne qui se bat contre le manque de moyens financiers.

Toutefois, on en apprend un peu plus sur la vie pas toujours parfaite des riches. La confrontation marquante entre ces deux modes de vie met encore plus d’évidence sur les problèmes d’Alex. Néanmoins, cela touche un thème un peu plus étendu. Il est impossible d’acheter le bonheur, et ça, on l’a compris avec Maid.

Une histoire vraie ?

J’ai commencé la mini série #Maid sur Netflix, j’en suis à la moitié de l’épisode 2 et j’ai déjà chialé comme une perdue. Ça a intérêt à bien finir ce bordel, je vous le dis.

Mais me dites pas vous. — Kate (@KQOFE) October 3, 2021

Maid est réellement une série basée sur une histoire vraie. En effet, la minisérie a été écrite à partir des mémoires de Stéphanie Land de 2019. Il s’agit de ‘’Maid : Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive’’. Le livre lui a fait ses premiers pas en troisième position des meilleures ventes du New York Times.

Soulignons également que cette œuvre provient d’un article que Land avait écrit au cours de l’année 2015. Il s’intitule ‘’J’ai passé 2 ans à nettoyer des maisons. Ce que j’ai vu me donne envie de ne jamais être riche’’. L’auteure y donne des détails sur sa lutte contre la pauvreté pendant qu’elle devrait soutenir sa fille en travaillant comme femme de ménage.