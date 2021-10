Emily in Paris (Netflix) : Intrigues et changements prévus pour la saison 2 !

On attend la suite de la série Emily in Paris pour la fin de l’année 2021, et il y aura de l’évolution non seulement avec le décor, mais aussi avec l’intrigue…

Lorsque la bande annonce d’Emily in Paris a été dévoilée, des changements significatifs n’ont pas vraiment été vus. Le plus gros semblait être le changement de décor, et pourtant, l’intrigue de la série réserve des surprises intéressantes…

Le teaser dévoilé par Netflix

Critiquée par certains, adorée par les autres, Emily in Paris est maintenant l’une des meilleures séries pour adolescents se trouvant sur Netflix. Comme pour de nombreuses œuvres sur la plateforme de streaming, c’est lors de l’événement spécial TUDUM que la première bande-annonce de la saison 2 a été révélée. Les critiques pleuvent déjà, car pour certains, tout ce qui avait été considéré comme erreur à la 1ère saison, revient encore.

Le changement le plus marquant remarqué dans ce 1er teaser, concerne le lieu de tournage. Quittant la ville parisienne, Emily et ses amies Mindy (Ashley Park) et Camille (Camille Razat), se retrouvent à Saint-Tropez pour des vacances. Si beaucoup ont craint pour l’amitié unissant Emily et Camille, il semble que dans la saison 2, elles finissent par se comprendre. A la base de leur différent, il s’avère qu’Emily était avec le petit ami de Camille sans le savoir. Rien n’avait fuité à propos de l’intrigue de cette 2e saison, mais maintenant on en sait plus

Les Intrigues de la saison 2

Emily a encore beaucoup de lacunes concernant la culture française, et cela continue dans la 2e saison de la série. Dans la 1ère saison, la jeune fille débarque fraîchement à Paris et rencontre quelques difficultés à prendre ses marques. Cependant, grâce à son charme et sa grande confiance en soi, Emily parvient à s’en sortir.

Pour la 2e saison, le producteur de la série, Darren Starr a révélé dans un entretien, que le personnage d’Emily sera bien plus à son aise dans le monde qu’elle vient d’intégrer. Le personnage principal ne sera plus comme une personne qui visite un nouveau pays mais fonctionnera comme une résidente. Aussi, toujours d’après le producteur, Emily voudra se construire une vie à Paris. Elle aura aussi plus les pieds sur terre.

Cependant, tout ne sera pas rose pour Emily, car elle aura bien d’obstacles à surmonter. Des surprises et quelques difficultés, certaines critiques qui reprochent à la série d’être trop loin de la réalité, pourraient être satisfaites. En effet, alors qu’Emily semble avoir fantasmé sur une certaine vision de Paris, elle sera confrontée à quelques désillusions. Ainsi, tout n’est pas aussi rose que le pense la jeune américaine, qui devra remettre en cause, sa vision idyllique du monde qui l’entoure.

L’amour sera encore présent dans la 2e saison d’Emily in Paris, avec un nouveau prétendant pour la jeune fille. Mindy, l’amie d’Emily pourrait bien elle aussi, avoir un flirt dans la suite de la série. Beaucoup de questions restent sans réponse, et pour en savoir plus, il faudra patienter jusqu’au 22 décembre, date de sortie de la suite de la série.