Seinfield : les blagues de la série ne sont pas comprises à cause du format de Netflix

Certaines blagues de Seinfeld passent à la trappe sur Netflix car les épisodes sont mal dimensionnés

Ce sont les spectateurs de la série qui ont remarqué ce problème, qui n’est pas des moindres, à propos du redimensionnement de la série Seinfeld. En effet, depuis les années 2000, le format des longs-métrages a changé. Si avant, tout était enfilé en 4:3, maintenant, tout est en 16:9. Un tweet résume parfaitement le problème lié au recadrage de ce genre de programme des années 1990 :

to emphasize, the titular pothole from the season 8 episode The Pothole is cropped out on Netflix https://t.co/gH4l5V8HfS pic.twitter.com/6G35eZQymW — Brandon (spooky version) (@Thatoneguy64) October 1, 2021

Comme on peut le voir dans cette scène du 16ème épisode de la saison 8, lorsque George pointe du doigt un nid-de-poule, qui est crucial pour comprendre la chute d’une discussion qu’il a avec Jerry Seinfeld, mais qui n’est pas visible en 16:9 car le nid-de-poule a été complètement rogné hors de l’image. Ce genre de blague visuelle passe ainsi à la trappe. Malheureusement, ce n’est pas la première fois qu’une scène subit ce genre de modification, puisque le format 16:9 est commun à toutes les plateformes de SVOD.

Seinfeld est une série culte des années 1990

Tournée et diffusée entre 1989 et 1998 aux États-Unis, Seinfeld, comme de nombreux autres séries, a ses premières saisons diffusées en format 4:3, au format des téléviseurs de l’époque qui étaient plus carrés alors que les formats 16:9 sont plus rectangulaires. Alors, pour adapter l’image, elle est rognée en haut et en bas puis légèrement étirée. C’est pour cela que les personnages de Seinfeld ont l’air un peu plus empâtés sur la version 16:9.

Trente ans après sa diffusion, l’épisode de Seinfeld «The Heart Attack» est toujours aussi fabuleux, sauf que maintenant on a l’impression d’y voir un prequel du grand débat pro/anti-vaxx de 2021 😂 pic.twitter.com/uOtxacQr0r — Jean-Marie Pottier (@jmpottier) October 4, 2021

C’est en 2004 que le travail de remasterisation des épisodes de Seinfeld avait commencé, pour que Sony puisse rediffuser les épisodes dans ce format haute définition. Le travail de la chaîne YouTube GnC Films montre bien combien on perd en information entre les deux formats : on voit les personnages en plus gros plans par exemple.

Disney+ permet de visionner les séries en 4:3 mais pas Netflix.

Comme pour les Simpsons qui étaient également rognés et élargis pour les premières saisons afin de correspondre au format 16:9, Seinfeld a également subit des changements. Des fans avaient logiquement relevé que cela gâchait certaines blagues pour les Simpsons, et Disney avait pris note de cette information. En effet, contrairement à Netflix, la plateforme de streaming a proposé à ses abonnés de choisir le format dans lesquels ils veulent regarder leur série ou leur film.

All the classic Simpsons episodes on Disney+ are in cropped widescreen format — this means you miss out on tons of great visual jokes, like how Duff, Duff Lite and Duff Dry all come from the same tube. pic.twitter.com/cTy9adulFl — Tristan Cooper (@TristanACooper) November 12, 2019

Alors, les abonnés peuvent choisir s’ils souhaitent visionner le contenu en version originale ou reformatée. Cette option se trouve précisément dans l’onglet « Détails » de la fiche de la série. La différence entre Netflix et Disney+, c’est que Disney est propriétaire de la franchise des Simpson, et dispose donc peut-être plus facilement des versions originales. Netflix, quant à lui, a juste louer les droits de diffusion des séries comme Friends ou Seinfeld, et donc ne dispose probablement pas des versions originales.