Love 101 saison 2 : A la découverte des premiers avis des téléspectateurs après la sortie de la deuxième saison sur Netflix !

Elle est enfin là. La seconde saison de Love 101 a récemment été diffusée après que les fans de la série aient attendu longtemps. On la retrouve désormais sur la célèbre plateforme de streaming. Les amoureux de la série étaient des millions à attendre la sortie des nouveaux épisodes. À en croire les premiers avis des spectateurs, la joie est unanime après les retrouvailles. On vous en dit plus dans la suite.

Love 101 : Une nouvelle saison qui sème le bonheur dans les cœurs !

La saison 2 de Love 101 récemment sortie a énormément eu d’avis favorables au sein des abonnés de Netflix. Sinan, Eda, Burcu ainsi que Kerem de la célèbre création originale sont toujours autant adorés par leur communauté de fans. Apparemment, les nouveaux épisodes se sont déroulés tellement vite que les fans de la série en veulent encore. Tous les adorateurs de la série ont encore hâte de revoir leurs étudiants préférés dans une prochaine saison 3.

En se référant aux premiers avis à la suite des nouveaux épisodes, la réussite est totale. La saison 2 a été à la hauteur des attentes. C’est ainsi que, la grande partie des abonnés a adoré cette nouvelle saison de Love 101. Vous êtes encore en pleine hésitation pour l’aborder ? Vous n’avez qu’à faire un tour sur le réseau social Twitter pour avoir vos propres idées.

Certains internautes n’ont pas manqué de souligner que Love 101 est une série qui devrait faire beaucoup de bruit. En effet, Love 101 mériterait aussi le même dévouement que Squid Game. Cette dernière est une série qui n’arrête pas d’exploser les compteurs. « ‘’Tout le monde parle de Squid Game, mais il faut aussi parler de la saison 2 de Love 101. Une série géniale’’ ; ‘’ça fait plus d’un an que j’attends la saison 2 de Love 101, elle est enfin là OMGGG ; ‘’J’aime trop love 101, elle est trop bien la saison 2’’ », étaient les témoignages les plus en vue.

À propos de la série Love 101

Apparue en 2020, la série Love 101 embarque les téléspectateurs en Turquie dans une histoire d’amour. Elle est scénarisée par Meriç Acemi ainsi que Destan Sedolli. La série prend le format d’une dramédie se déroulant au cours des années 1990. Ici, on partage le plaisir de suivre un groupe d’adolescents marginalisés. Ces derniers œuvrent pour que leur prof tant admirée rencontre l’amour pour ne jamais quitter leur ville.

L’histoire prend ses débuts à la suite du vacarme semé par Eda, Osman, Sinan et Kerem dans leur lycée. Ils se rendront compte que la seule personne à leur écoute pour leur éviter l’expulsion est la jeune prof Burcu. Malheureusement, cette dernière pourrait faire ses adieux à l’établissement. Les jeunes commenceront à entreprendre des initiatives afin de la faire tomber amoureuse du nouveau coach de l’équipe de basket-ball. À côté, eux-mêmes finissent par découvrir l’amour.