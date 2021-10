Nobody sleeps in the wood tonight : La deuxième partie du film d’horreur sortira ce mois-ci, en exclusivité sur Netflix !

Le cauchemar n’était pas terminé, la suite du film d’horreur Nobody sleeps in the wood tonight, sera bientôt de retour sur Netflix…

Amateur de films d’horreur et de frisson, vous allez adorer Nobody sleeps in the wood tonight. Diffusé l’année dernière sur la plateforme de streaming, le film aura bien une deuxième partie. Celle-ci arrive, et elle promet d’être encore plus sanglant et cauchemardesque. Préparez-vous, ce sera pour le 27 octobre 2021, et c’est exclusivement sur Netflix.

Que s’est-il passé dans la 1ère partie ?

En attendant la suite, il faut savoir que Nobody Sleeps in the Woods Tonight est toujours disponible sur la plateforme de streaming Netflix. Pour rappel, ce film a été réalisé par Bartosz M. Kowalski. Au début, il est simplement question d’une bande d’adolescents accros à la technologie, qui vont dans un campement « hors ligne ». Le but est de les désintoxiquer afin qu’ils décrochent de leurs appareils intelligents. Cependant, ils sont pris pour cible par des monstres grotesques et cannibales.

Au début du film Nobody Sleeps in the Woods Tonight, on voit un facteur qui essaye de voir ce qu’il se passe dans le sous-sol d’une maison. En effet, il entend des cris étouffés, et veut aider, mais finalement, quelque chose le traîne à l’intérieur de la maison. Le film fait un bon de 30 ans en avant, et on voit 5 adolescents (les personnages principaux) venir dans le campement hors ligne. Ils sont accompagnés de plusieurs autres jeunes adultes. Les 5 adolescents sont confiés à un membre du personnel du camp prénommé Iza.

Ils sont au camp pendant peu de temps et vont faire du trekking. Les problèmes commencent alors puisque l’un des jeunes, Daniel, disparaît. Zosia qui est l’actrice principale, part à la recherche de son camarade, en compagnie d’Iza et de Julek, un autre camarade. Dans leur recherche, ils finissent par trouver le cadavre mutilé de Daniel, dans la cave d’une maison délabrée. Maison apparemment habitée par 2 monstres cannibales. Le groupe est pris en chasse et Iza est décapité. Aniela aussi est tuée et finalement, la seule chance de survie est la fuite… sans appareils connectés pour prévenir qui que ce soit !

Pour la saison 2…

Pour Nobody sleeps in the wood tonight 2, Bartosz Kowalski a écrit le scénario avec Rzadkiewicz. On voit dans le 2e film, ce qui est arrivé à Zosia, seule survivante du carnage du 1er film. Ce rôle est toujours interprété par Julia Wieniawa-Narkiewicz. Traumatisée par ce qu’elle a vécu, la jeune fille change complètement, et elle pourrait surprendre les téléspectateurs.

Dans cette suite, un nouveau personnage apparaît, et il se prénomme Adam et c’est un jeune policier. Son rôle est joué par Mateusz Więcławek. Adam est plutôt malheureux et solitaire. En plus d’être timide, il est ignoré aussi bien par ses pairs, que par Wanessa, la jolie fille dont il est amoureux. On attend la bande annonce pour en savoir plus sur la partie 2 de Nobody sleeps in the wood tonight, qui sortira donc, le 27 octobre 2021.