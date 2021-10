Call My Agent Bollywood : C’est pour la fin du mois d’octobre, le remake indien de dix pour cent, et c’est seulement sur Netflix !

Après la bande annonce parue il y a quelques semaines, on connaît maintenant la date de sortie de la série créée par Dominique Besnehard et Fanny Herrero. Attention, nous ne parlons pas de la série française originale Dix Pour Cent, mais de son adaptation indienne Call My Agent Bollywood.

Un succès international traduit par de nombreuses adaptations !

Mon Dieux!!!!! Dix pour cent : Camille Cottin fait des révélations sur la saison 5 – Elle #CallMyAgent #Dixpourcent #Netflix https://t.co/0ghyin4Twq — JohnPeterZinger™ (@deLIBERnATION) October 2, 2021

C’est entre 2015 et 2020 que la série Dix pour cent a été diffusée sur France 2. Le succès a été rapide, jusqu’à dépasser les frontières, surtout depuis que la série a rejoint la plateforme de streaming Netflix. La popularité de cette série qui rassemble les célébrités, a fait que des remakes de nombreux remakes ont vu le jour dans d’autres pays.

C’est ainsi qu’il y en a eu un au Royaume-Uni, mais pour le compte d’Amazon Prime Video. La Corée du sud et la Turquie entre autres pays, ont eu leur version de la série dix pour cent. C’est au tour de l’Inde de se lancer, avec Call my Agent Bollywood. La série a déjà eu une bande annonce, et c’était tout en glamour et strass. Pour ce qui est de la date de diffusion, ce sera pour le 29 octobre 2021. Notons que la série sera disponible uniquement sur Netflix !

Cette adaptation de série française ne s’écarte pas de la base. Il est question d’agents de stars qui veulent tout faire pour préserver leur agence quand leur patron meurt. Les stars et célébrités représentées par les agents, sont de véritables personnalités dans la vraie vie, et elles jouent leur propre rôle dans le film, tout en exagérant quelque peu leur caractère.

Bande annonce et casting époustouflants

La saison 1 de la série « Call My Agent Bollywood » débarque le 29 octobre sur Netflix. « Entre les combines de castings et l’ego des célébrités, quatre agents de Mumbai vivent dans le drame permanent et se démènent pour sauver leur agence artistique. » pic.twitter.com/J1YsLoMsMJ — Infos Netflix Belgique (@InfoNetflixBe) October 4, 2021

La bande-annonce de la série Call My Agent Bollywood a déjà été diffusée, et pour le casting principal, on voit les agents de stars sortir de l’ascenseur. Alors qu’ils marchent dans le couloir à la manière des plus grands VIPs, on entend une voix qui annonce les couleurs : « Pour tous vos soucis de travail, je suis présent. Ne m’appelez pas un agent, appelez-moi une légende ! »

Avec une telle bande-annonce, on s’attend déjà à une série drôle comme l’original. Pour ce qui est du casting, on a Monty Behl dont le rôle s’apparente à celui de Mathias (joué par Thibault de Montalembert dans la version française). Il y aura aussi Rajat Kapoor, Aahana Kumra ainsi que Soni Razdan et Ayush Mehra. Ces derniers seront les agents dans la série Call my Agent Bollywood.

Le décor promet d’être très bling-bling, et on retrouvera plusieurs codes de la série originelle. Ainsi, celle qui jouera le rôle de Treasa/Arlette, aura ici aussi un petit chien qui la suivra partout. Une chose est sûre, ce remake de la série Dix pour cent promet d’être drôle, mais aussi glamour, et dramatique. Cependant, pour que la série puisse avoir l’effet escompté auprès du public, il faudra que les plus grandes stars de Bollywood acceptent de jouer le jeu. Cela consiste à interpréter leur propre rôle, mais dans une version caricaturée. On aura des réponses le 29 octobre 2021, uniquement sur Netflix.