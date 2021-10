Killer Game disponible sur Netflix : Un slasher d’horreur qui va faire un carton sur la plateforme de streaming… On a hâte !

Nous entrons actuellement dans le dernier trimestre de l’année. C’est une période qu’on apprécie particulièrement, en raison des nombreuses fêtes qui s’y succèdent. La première, c’est halloween, et pour bien la préparer, Netflix a prévu pour vous un film sur mesure. Il s’agit d’un film d’horreur appelé Killer Game. C’est une fiction qui ressemble à une version modernisée de Scream. Elle a tout pour vous plaire, que vous soyez jeune ou plus âgé.

Killer Game : un film d’horreur à voir absolument sur Netflix avant halloween !

Trouvez le tueur ou il vous tuera. Le film Killer Game, par les producteurs de Stranger Things et de The Conjuring, dispo mercredi. pic.twitter.com/0WAs7IrYJn — Netflix France (@NetflixFR) October 4, 2021

La plateforme de streaming Netflix propose chaque année à ses abonnés, de nouvelles fictions d’horreur. Elle choisit généralement de les mettre en ligne à l’approche d’halloween, pour vous permettre de bien préparer cette fête. C’est donc sans surprise qu’elle vous propose en ce début de mois d’octobre, un slasher d’horreur des plus effrayants. Il s’agit de Killer Game. C’est un film dans lequel vous pourrez assister à des meurtres successifs en tout genre.

Vous aurez droit à tous les ingrédients qui font un bon slasher d’horreur. Vous aurez donc des secrets tellement graves qu’ils pourraient vous coûter la vie. Vous aurez également un mystérieux meurtrier en série, et des adolescents au cœur du danger. C’est une création originale Netflix spéciale Halloween que vous apprécierez certainement. Le film a en effet été réalisé par les producteurs de la série Stranger Things. Il a donc toutes les chances de faire un véritable carton.

Dans Killer Game, vous pourrez plonger dans la vie de plusieurs lycéens. Ceux-ci voient leur existence complètement bouleversée par l’arrivée d’un mystérieux tueur en série. Ce dernier prend plaisir à harceler des élèves, dans le but de révéler leurs secrets les plus sombres. Une fois qu’il arrive à ses fins, il tente d’éliminer la personne concernée. Ces lycéens devront donc retrouver cet assassin au plus vite. C’est la seule manière pour eux de préserver leurs secrets, et surtout de conserver la vie.

Killer Game : informations sur le casting et la date de sortie du film

🔪 Killer Game (There’s someone inside your house) sort mercredi à 9h01 sur Netflix. Slasher réalisé par Patrick Brice (Creep), avec Sydney Lake (Walking Dead), dans lequel des lycéens sont traqués par un tueur… portant comme masque les répliques des visages de ses victimes. pic.twitter.com/Rof9rWQy8r — Horror News🩸FR (@HorrorNews_fr) October 4, 2021

Dans le film Killer Game, vous pourrez retrouver plusieurs acteurs de grande renommée. Vous aurez entre autres, Sydney Park dans le rôle principal. Vous vous souvenez sans doute d’elle dans ses rôles dans Pretty Little Liars ou The Walking Dead. Elle sera accompagnée d’autres célébrités du monde du cinéma comme Sarah Dugdale, Kayla Heller, Théodore Pellerin, etc. Il s’agit d’un casting qui en dit déjà long sur la qualité de cette œuvre originale Netflix.

Vous êtes pressé d’en profiter ? Alors rendez-vous dès maintenant sur Netflix pour regarder ce film. La diffusion est en effet prévue pour ce mercredi 06 octobre 2021. Vous pouvez donc être parmi les premières personnes à le découvrir. N’attendez pas de vous faire spoiler les intrigues du film par vos proches ou à travers les articles en ligne.