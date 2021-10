The Flash : Ben Affleck fait des déclarations sur son come-back en mode Batman !

Cette fois va certainement être la bonne. The Flash a été durant plusieurs années un projet sans direction. Beaucoup de téléspectateurs ont abandonné l’espoir de le voir réussir. Le long-métrage est tout proche d’apparaître après sa reprise par Andy Muschietti. Actuellement, le tournage se poursuit et Ben Affleck n’a pas manqué l’occasion de s’exprimer à ce propos. On vous en dit plus dans la suite.

The Flash : on retrouvera Bruce Wayne en deux versions !

🚨 Ben Affleck a déclaré que c’était “Amusant” de pouvoir revenir en tant que #Batman dans le film #TheFlash, après avoir vécu un tournage “Difficile” dans #JusticeLeague – via @Variety pic.twitter.com/zbnzmMPFHC — Steven – Les Dossiers Geek (@LesDossiersGeek) October 4, 2021

Il est vrai que Warner et DC ont permis à Zack Snyder’s Justice League de sortir. Cependant, cela n’implique pas que l’univers étendu devrait suivre la voie prévue initialement. Aux dernières nouvelles, l’équipe de superhéros ne fera pas son retour. Aussi, certaines figures principales pourraient se voir mises de côté. C’est d’ailleurs ce qui pourrait arriver au Superman de Henry Cavill.

Batman de Ben Affleck devrait également subir le même sort. Toutefois, pour Ben Affleck, la différence est marquante. En effet, même si aucun film ne lui sera consacré, on le verra dans The Flash. Par ailleurs, l’homme ne sera pas l’unique Bruce Wayne qui figurera au sein du scénario. Il faudra donc compter sur la présence de Michael Keaton qui reprendra aussi le rôle qu’il avait interprété autrefois chez Tim Burton.

À quoi s’attendre avec The Flash ?

The Flash explore le multivers. Les téléspectateurs embarqueront dans un retour vers le passé avec Barry Allen pour aider la mère de ce dernier. Malheureusement, son aventure connaîtra des imprévus et l’homme se verra face à une autre réalité. C’est ici qu’il faut souligner la présence du Batman de Michael Keaton. Pour l’instant, on n’a aucune idée de comment les choses s’arrangeront. D’un autre côté, les adorateurs des comics vont certainement reconnaître un scénario qui puise son inspiration de l’arc Flashpoint.

Il est normal que plusieurs craignent le pire au regard de la tournure que le développement du projet a pris. Néanmoins, avec la présence d’Andy Muschietti à la tête, l’assurance est au rendez-vous. The Flash fera certainement son retour sur les écrans français d’ici le 2 novembre 2022. Sauf imprévu ou un retard dans la conception du projet, cette date devrait être respectée.

Avec Batman, Ben Affleck a encore son mot à dire

#TheFlash : Ben Affleck a adoré rejouer Batman après la « difficile expérience » #JusticeLeague https://t.co/S1IaTTPuPs — AlloCiné (@allocine) October 5, 2021

Ben Affleck a récemment fait une apparition au cours de son passage sur le tapis rouge de l’avant-première de The Tender Bar. C’est ainsi qu’il a fait mention de son retour en Batman. « C’était une bonne façon de revisiter ça après la précédente expérience qui a été difficile. C’est vraiment charmant. Vraiment fun », avait-il laissé entendre dans les colonnes de Variety.

D’autres détails en ce qui concerne sa place au sein du film seront révélés. On n’a pour l’instant aucune idée sur le temps qu’il fera à l’écran. De toute façon, la joie est dans le rang de ses fans avec l’annonce de son retour. Selon l’acteur, la période au cours de laquelle il a tenu ce rôle n’avait rien de fascinant. L’homme aurait traversé une dépression et pris un moment pour se vider au plan personnel. À coup sûr, on peut être convaincu que ce retour lui fera énormément de bien.