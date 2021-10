La Princesse de Chicago : le 3ème film avec Vanessa Hudgens sortira le 18 novembre sur Netflix !

Prévisiblement, Stacy commence à tomber amoureuse du prince Edward, tandis que Margaret commence à ressentir ce même sentiment à l’égard de Kevin et finit par comprendre qu’elle préfère une vie simple. La fille de Kévin, Olivia découvre rapidement la supercherie et aide Margaret et Stacy à garder leur secret. Lorsque la reine découvre la supercherie, elle décide d’envoyer Margaret et Edward assister à la compétition de pâtisserie. Brianna sabote les outils de cuisine de Stacy et Kevin mais ils finissent quand même par remporter le premier prix. Après avoir tout dévoilé, Margaret renonce à la couronne pour être avec Kevin tandis que Stacy va épouser le prince Edward.