Netflix sortira environ un film de Noël par semaine à partir du 1er novembre !

La période de Noël est celle que tout le monde attend : la neige, la magie, les plaids, les chocolats chauds, et surtout des films de Noël ! C'est en tous cas ce que Netflix promet à ses abonnés pour le mois prochaine. En effet, dès le 1er novembre, un film de Noël sortira toutes les semaines sur la plateforme.

Netflix a déjà dévoilé certains films qui allaient sortir pour le mois de novembre ainsi que quelques dates. Voici ce que nous savons pour le moment !

View this post on Instagram Une publication partagée par Gossip Room (@gossiproomoff)

Love Hard, avec Nina Dobrev pour le 5 novembre

Mercredi, nous vous racontions que Nina Dobrev allait faire son retour sur nos écrans dans un film de Noël. Le film s’intitule Love Hard et elle jouera avec Darren Barnet, le beau goss qui joue dans Mes Premières fois. Love Hard raconte l’histoire d’une jeune femme qui tombe amoureuse d’un jeune homme tout à fait charmant, rencontré sur une application de rencontre. Elle décide alors de venir lui faire une surprise pour Noël en venant lui rendre visite sur la côte Est des États-Unis, où il réside. Seulement, à son arrivée en ville, elle se rend compte qu’elle a été piégée et qu’elle parle depuis le début avec un usurpateur qui se trouve être son meilleur ami d’enfance. Le film sortira le 5 novembre sur Netflix.

La Princesse de Chicago 3 avec Vanessa Hudgens pour le 18 novembre

Hier, nous vous parlions justement de ce film que vous attendez tous avec également une brune radieuse célèbre. La Princesse de Chicago est sorti sur Netflix le 16 novembre 2018 . On suit l’histoire de Stacy De Novo, une jeune pâtissière qui dirige une pâtisserie à Chicago avec son ami Kevin. Lors d’un concours de pâtisserie, elle va rencontrer son sosie parfait, qui n’est autre que la duchesse Margaret de Montenaro, future épouse du prince Edward. À la demande de la duchesse, Stacy, échange son rôle avec elle et Stacy tombe amoureuse d’Edward, tandis que la duchesse tombe amoureuse de Kevin. Dans le deuxième film, un troisième sosie était de la partie et a bouleversé le duo.

Comme les deux premiers films, le 3ème film « La Princesse de Chicago » avec Vanessa Hudgens sortira en novembre sur Netflix.❄️ pic.twitter.com/huczOE9OEd — Infos Séries (@SeriesUpdateFR) August 23, 2021

Christmas Flow, la série française avec Shirine Boutella et Tayc pour le 17 novembre

Nous avions également rédigé un article sur cette série de Noël qui débarque sur le géant du streaming. Christmas Flow racontera l’histoire d’un rappeur et d’une journaliste que tout oppose. Lorsqu’ils se rencontrent, la magie de Noël opère. Christmas Flow devrait reprendre les codes des films de Noël, mélangés à nos traditions françaises. Il faudra attendre la troisième semaine de novembre pour pouvoir visionner la série.

View this post on Instagram Une publication partagée par Netflix France (@netflixfr)

A Boy Called Christmas sort le 24 novembre prochain

Il s’agit d’un film tiré du livre à succès de Matt Haig. « Un petit garçon ordinaire qui s’appelle Nikolas se lance dans une aventure extraordinaire dans le Pôle Nord enneigé, à la recherche de son père qui est en quête du village légendaire des elfes, Elfhelm. Nikolas part avec un renne têtu et une souris fidèle, et se retrouve nez-à-nez avec son destin« , raconte le synopsis. Le film sort donc la dernière semaine de novembre et clôture le mois de Noël pour novembre.