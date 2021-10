Virgin River : A la découverte de tout ce que vous pouvez déjà savoir sur la suite de la série offerte par Netflix !

Virgin River est une série qui a été développée par Sue Tenney. Il s’agit en effet d’un drame romantique apaisant qui embarque les téléspectateurs dans la vie de Melinda ‘’Mel’’ Monroe. Cette dernière est jouée par Alexandra Breckenridge dans la peau d’une infirmière praticienne qui s’installe au sein de la ville de Virgin River. Nombreux sont ceux qui suivent au pas cette série depuis son arrivée sur Netflix. Cette fois, nous vous amenons à découvrir l’essentiel sur sa suite qui s’annonce pour bientôt.

À propos de Virgin River

En déménageant dans la ville de Virgin River, l’objectif pour la jeune femme était de parvenir à outrepasser les difficultés et les angoisses. Le passé de Mel n’a pas été une rivière calme. Cette dernière était dans l’espoir d’un nouveau départ pour bâtir une vie plus simple et sans douleur. Toutefois, la jeune femme verra sa vie complètement basculer après qu’elle se soit insérée dans la vie de certaines personnes.

Virgin River se base sur les romans de Robyn Carr. Elle fait explorer la vie émotionnelle d’un groupe d’habitants de la ville de Virgin River. Chaque personnage mène sa propre bataille pour sortir la tête de l’eau.

Virgin River a connu sa première diffusion le 6 décembre 2019 sur Netflix. Bien accueillies par le public et les critiques, les performances captivantes de la série ne sont pas passées inaperçues. Les fans de drames romantiques émouvants ont pu s’accrocher au scénario proposé sur trois saisons.

La série peut paraître parfois brutale, mais elle est d’un pur délice auprès de ses adorateurs. Après les derniers événements de la finale de la saison 3, l’impatience est au rendez-vous pour sa prochaine sortie. Les révélations que pourrait apporter la saison 4 de Virgin River sont assez nombreuses.

À propos de la date de sortie de Virgin River 4, et l’intrigue

Les détails de la production de la saison 4 de Virgin River semblent bien gardés. Toutefois, de nombreux rapports indiquent que le tournage de cette dernière a débuté fin juillet 2021. S’il n’y a aucun imprévu, il prendra fin certainement en novembre prochain.

Certes, la confirmation du renouvellement de la saison 4 a fait un grand bien pour les fans. Néanmoins, il va falloir attendre encore longtemps pour mieux appréhender les bouleversements qui ont eu lieu à la fin de la saison 3. Virgin River devrait ainsi faire sa venue entre le deuxième et le troisième trimestre 2022.

La saison 4 de Virgin River nous dira qui est réellement l’auteur de la grossesse de Mel entre Jack et Mark. On pourra également voir comment la relation de Jack et Mel évoluera. Plongé dans une bataille pour la garde des jumeaux, Jack aura du mal à affronter la choquante révélation de Mel. Cette nouvelle saison reposera aussi sur les liens entre Doc et Hope après la grave blessure dont cette dernière a été victime. Apprêtez-vous à voir comment Hope fera face à sa lésion cérébrale traumatique. Que deviendra sa relation avec Doc avec Muriel comme barrière ? On en saura plus bientôt.