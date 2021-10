Mon frère, ma sœur : Le nouveau drame familial italien qui sera bientôt proposé par Netflix… On l’attend impatiemment !

Les disputes entre frère et sœur sont des situations souvent fréquentes. Si vous avez une sœur ou un frère, vous avez certainement souvenir d’un fait de ce genre. Toutefois, il faut souligner que certaines disputes peuvent virer en des conflits pouvant durer indéfiniment et qui doivent absolument être résolus. Voilà en quelques mots le thème qu’aborde le nouveau film italien Mon frère, ma sœur qui fera bientôt son arrivée sur la plateforme Netflix. On vous en apprend davantage dans la suite.

Le long métrage qui vous embarque dans les conflits relationnels qui peuvent régner entre frère et sœur

La fiction immerge les téléspectateurs dans une relation conflictuelle et intense. Cette dernière se dessine entre un frère et une sœur qui se sont éloignés sur une longue période. Aujourd’hui rassemblés à la suite de la mort de leur père, ils seront obligés de prendre un moment pour se vider le cœur.

Mon frère, ma sœur relate l’histoire d’un drame familial entre Nik et Tesla. À la suite du décès de leur père, ces derniers vont être contraints à vivre dans la même demeure sur une année. En effet, il s’agit d’un accord spécifique exigé par leur père dans son testament.

Néanmoins, pour les enfants qui ont coupé les liens depuis plus d’une vingtaine d’années, la cohabitation est loin d’être si facile à vivre. Soulignons que Tesla a deux enfants, Sebastiano et Carolina qui feront partie également des êtres à prendre en compte dans l’affaire.

Frère et sœur finiront par s’aligner sur la voie du pardon et de l’acceptation de leurs liens familiaux complexes. Cela sera possible grâce aux événements qui auront lieu au fil du temps. Ils finiront ainsi par avoir une sorte d’équilibre. Toutefois, la rancœur peut paraître assez difficile à effacer.

Mon frère, ma sœur, à propos du casting

On retrouve dans cette fiction italienne Claudia Pandolfi. Après s’être illustrée dans Quando la notte et Ovosodo, elle se retrouve en tête d’affiche du film et porte le rôle de la sœur. À ses côtés, il faudra compter sur Alessandro Preziosi dans l’interprétation du frère. Ce dernier a déjà laissé ses empreintes dans Masantonio : Bureau des disparus tout comme dans Beauty and The Beast.

Les deux précédents acteurs sont suivis de Ludovica Martino de Security et Sous le soleil de Riccione. La liste se termine avec la présence de Francesco Cavallo, de Caterina Murino ainsi que Stella Egitto. On doit l’écriture de ce long métrage à Roberto Capucci et Paola Mammini. La production et la réalisation sont respectivement marquées par Marco Belardi et Roberto Capucci.

Vous pouvez d’ores et déjà retrouver le long métrage sur la plateforme de streaming Netflix à partir du vendredi 8 octobre 2021. La fiction dure 1h50 minutes et va certainement plaire à tous ceux qui peuvent se retrouver dans ce genre de situation.